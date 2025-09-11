La docuserie de Rosana dará especial protagonismo a su vida en Arrecife El estreno de la filmación está previsto para final de año. En el tercer y último capítulo se incluirán detalles del concierto en las fiestas insulares

La docuserie que desde hace meses se filma con Rosana Arbelo como protagonista se estrenará en diciembre, confirmó la artista este miércoles en rueda de prensa en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz; en una plataforma que se dará a conocer en fechas próximas, si bien a nivel de calle se habla de Netflix. Constará de tres capítulos, con mucho protagonismo para la capital insular, toda vez que «el binomio Arrecife-Rosana; Rosana-Arrecife es indivisible», apreció la artista, quien en octubre cumplirá 62.

La docuserie, cuyo título se dará a conocer el lunes, en el concierto en Mancha Blanca, se empezó a gestar cuando se cumplió el primer cuarto de siglo de vigencia de 'Lunas rotas', el disco que puso a Rosana en primera línea mundial a nivel musical. Su estreno casi coincidirá con las tres décadas del disco, que fue dado a conocer el 11 de abril de 1996. «Es el principio de un largo camino a los 30», sentenció Rosana en la comparencia junto a Echedey Eugenio, teniente de alcalde; y Abigail González, concejala arrecifeña de Cultura.

Lanzarote y su capital serán escenarios básicos en los tres capítulos. Se prevé incluir detalles del acto que sirvió en 2022 para declarar a la artista como Hija Predilecta de Arrecife. Y no faltarán aspectos del pregón de San Ginés de 2023. El concierto del lunes en el escenario junto a la ermita de la Virgen de Los Volcanes será también parte básica.

La presencia del espectáculo en Mancha Blanca en particular se justifica en la relación que la patrona insular siempre tuvo con la familia Arbelo. A fin de cuentas, «era el sitio donde mi padre iba cada vez que se iba de viaje», en su cometido como pescador.

Además, se añadirán imágenes a grabar la semana venidera en Arrecife, con gente de la calle, previa selección días antes.

Patrocinadores públicos

Cabe recordar que la docuserie cuenta con el patrocinio del Consistorio de Arrecife, con una aportación de 353.000 euros aprobada a comienzos de año. Para el concierto del 15 de septiembre se ha concretado una aportación por parte del Cabildo cifrada en 100.000 euros. Echedey Eugenio aseguró en la cita con los periodistas que la iniciativa es «un proyecto tan ilusionante, como necesario». Y añadió Abigail González que es «una forma de contar una historia de vida».