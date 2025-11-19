Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Samuel Martín y Oswaldo Betancort. C7
Lanzarote y La Graciosa

Documental 'Manos de Sal', por el Día Mundial de la Pesca

El pase está previsto que acontezca en El Almacén

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:24

El Cabildo celebrará el Día Mundial de La Pesca con la proyección del corto documental 'Manos de Sal', una obra que recorre la costa de la isla para retratar la esencia de la pesca artesanal, su legado cultural y su vínculo histórico con las comunidades marineras de Lanzarote y La Graciosa. La presentación tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en el CIC El Almacén, en Arrecife.

'Manos de Sal' combina las imágenes, testimonios y una narrativa poética para mostrar la belleza y dureza del oficio, remarcando la importancia del consumo responsable, la economía azul y la defensa del medio marino; todos ellos, valores arraigados con la identidad de Lanzarote y La Graciosa. Además, la obra se concibe como un recurso educativo y cultural para centros formativos, festivales y plataformas digitales, contribuyendo a objetivos como la conservación de la biodiversidad (ODS 14), el trabajo digno (ODS 8) o el fortalecimiento comunitario (ODS 11).

Esta iniciativa del Cabildo de Lanzarote se sitúa en el marco de su estrategia para potenciar la creación de una marca propia para el producto pesquero local; y ahondar en el apoyo al sector, a sus profesionales, a través de la formación y la dinamización comercial.

Valoraciones

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, se suma a la conmemoración y ha subrayado cómo «la pesca artesanal forma parte de nuestra identidad, representando un ejemplo de sostenibilidad y arraigo que nosotros, como gestores públicos, tenemos la responsabilidad de proteger y divulgar».

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera, Pesca y Caza, Samuel Martín, ha señalado que «este corto nos permite reivindicar el valor de un oficio que sostiene a nuestras comunidades costeras, que aún hoy impulsa la economía local y preserva conocimientos transmitidos durante generaciones».

El Día Mundial de la Pesca se celebra cada 21 de noviembre para concienciar sobre la importancia de la pesca y la necesidad de una práctica sostenible que garantice la salud de los océanos.

