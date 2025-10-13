La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio

José R. Sánchez López Arrecife Lunes, 13 de octubre 2025, 15:07 Comenta Compartir

La Dirección General de Policía, con sede central en Madrid, será la entidad que deberá decidir qué medidas se toman con el comisario de Arrecife, José Luis Gutiérrez, quien el pasado fin de semana protagonizó un incidente viario relevante, al dar positivo en un control de alcoholemia dispuesto en Naos por la Policía Local de Arrecife.

La actuación a la más alta instancia deriva de la puesta en conocimiento de los hechos por parte de la Jefatura Superior de Policía en Canarias; se confirmó por este órgano este lunes a la tarde.

El comisario se expone a medidas disciplinarias severas, toda vez que dio 0,62 y 0,59 en alcohol cuando aceptó finalmente soplar; mientras conducía un vehículo oficial sin distintivos, que se había venido empleando para operaciones de vigilancia. En el coche, como aspecto añadido también a considerar, como dio cuenta CANARIAS7, dos personas acompañaban al mando policial, sin ser agentes y sin tener vínculo con Arrecife en Vivo, el evento en el que el comisario tomaba parte a nivel de vigilancia.

«Depurar responsabilidades»

La intervención a nivel nacional deberá servir para «depurar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que pudiera haber incurrido», según se ha dado trasladado de la Jefatura, «con independencia de que no se descarte otro tipo de medida».

En base a los hechos descritos, constan peticiones de sanción por parte de varios colectivos sindicales del gremio. Sirvan de ejemplo JUPOL y SUP, así como el colectivo Equiparación Ya.

La denuncia de la Policía Local se ha decidido que tenga recorrido administrativo, sin necesidad en principio de que tenga finalmente que intervenir, al quedar el caso ajeno al ámbito penal, el Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, de guardia en estos días. En principio, el comisario deberá hacer frente a una sanción económica, de 1.000 euros; y perderá media docena de puntos de su permiso de conducción, según se ha confirmado por fuentes municipales.

Fuentes sindicales consultadas por este diario confirmaron que el mando policial ha aprovechado durante este lunes para tramitar la baja médica, haciendo entrega del arma reglamentaria.

El comisario objeto de polémica estrenó destino en Arrecife a comienzos de 2022, con presencia en actos oficiales y contactos frecuentes con autoridades.

Intenso fin de semana de la Policía Local

El control de alcoholemia en Naos de la madrugada del sábado tuvo vínculo con un operativo de la Policía Local para frenar la venta de drogas a menores. Se contó con agentes de la USCI, con un barrido y seguimiento en puntos en los barrios de La Vega y Altavista. En el particular de Naos, se actuó de manera especial en las antiguas salinas, donde hay constancia de fumaderos. Las investigaciones han permitido el esclarecimiento y detención de personas y locales destinados a las transacciones de drogas ilícitas. También se ha caracterizado por el cierre y desmantelamiento de hasta 11 fumaderos, según fuentes próximas al alcalde, Yonathan de León.