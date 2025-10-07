Desplegados varios helicópteros en un ejercicio militar de entrenamiento

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 6 de octubre 2025, 23:35 Comenta Compartir

Estos días, helicópteros Super Puma y AB212 y tripulaciones del BHELMA VI se entrenan en misiones de reconocimiento, transporte y vigilancia tanto diurnas como nocturnas con gafas de visión nocturna. Estas actividades tienen como finalidad preparar las tripulaciones para actuar en caso de necesidad tanto militar como en apoyo a las Autoridades Civiles de Lanzarote.

Al mismo tiempo, se refuerza la vigilancia, se disuade a las posibles amenazas y se garantiza la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.

Esta actividad se integra en la preparación de vuelo del BHELMA VI, «para estar en condiciones operativas para el mantenimiento de la Seguridad Nacional en tiempos de paz», según fuentes oficiales.

El despliegue permite una vigilancia eficaz del entorno y facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla. Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local.

