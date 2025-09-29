Haría dará ayudas de viaje a estudiantes del curso pasado

J.R.S.L. Haría Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Consistorio de Haría ha abierto el plazo para optar a las ayudas al transporte para los estudiantes norteños que cursaron enseñanzas fuera del municipio en el curso 2024-2025. Hasta el 24 de octubre será posible el registro de documentación.

Para quienes tuvieron que cursar enseñanzas oficiales en suelo lanzaroteño se contempla un abono por reclamante de 150 euros, estando en este apartado especialmente incluido el alumnado de bachillerato, según se ha dad a conocer de manera oficial.

Y para cada estudiante que cursó enseñanzas fuera de Lanzarote se prevé un pago de 700 euros. No se diferencia entre quienes estén en Gran Canaria, Tenerife, suelo peninsular o en alguna universidad fuera de España.

Estas subvenciones cubrirán gastos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, realizados entre el 25 de julio de 2024 y el 24 de julio de 2025; según explicaciones del alcalde, Alfredo Villalba; y la titular de la Concejalía de Educación, Evelia García.

La tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica. El dinero se cederá en 2026.