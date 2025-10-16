Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de la histórica entrada a La Cueva de Los Verdes. CBL

La Cueva de Los Verdes se hace real para Naiara y Gerardo

Visita especial. ·

Una experiencia pionera ha permitido el acceso a uno de los espacios más emblemáticos en Canarias a personas con movilidad reducida

CANARIAS7

Haría

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:27

Comenta

El Cabildo, a través de Bienestar Social e Inclusión y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ha marcado un hito trascendental en el cumplimiento de su Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión. Por primera vez, en sus más de medio siglo de historia, se ha desarrollado en La Cueva de los Verdes una ruta adaptada, permitiendo a personas con discapacidad física disfrutar de uno de los tesoros geológicos y artísticos más importantes de la isla.

La acción pionera se ha materializado con la adaptación de sillas especiales Joëlette, que han permitido a Gerardo y Naiara recorrer un tramo significativo de la Cueva, sumergiéndose en un espacio que hasta ahora les estaba vetado.

Esenciales, las asociaciones de Esclerosis Múltiple de Lanzarote ALANEM y TRI WWW, sin desmerecer a la Unidad Semiresidencial de Atención a las Adicciones (USAA), por el mantenimiento y recuperación de las sillas Joëlette. También ha sido de enorme valor la aportación del personal de los Centros de Arte, Cultura y Turismo; y la implicación de diferentes voluntarios, que ayudaron en los traslados de los dos principales protagonistas del histórico episodio, caso de Nino, Pedro, Amado y Diego.

Momento de descanso durante el paseo. CBL

El momento fue especialmente significativo para Naiara, una de las participantes en esta excursión adaptada, quien señaló emocionada que «mis amigos me habían dicho muchas veces que era una pena que yo nunca pudiera visitar una de nuestras joyas naturales y turísticas. Sin embargo, se ha demostrado que no hay razón para ello. Sentir la magia de este lugar es algo que todos debemos poder vivir y disfrutar», según valoró a la salida de la singular experiencia.

Valoraciones

Para el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, «esta importante iniciativa es la prueba de que gracias a la solidaridad, el ingenio y la voluntad política, podemos dar pasos sumamente importantes para que Lanzarote continúe avanzando en su agenda de accesibilidad e inclusión, no solo sobre el papel, sino también en acciones concretas que cambian la vida de las personas».

Coincide el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña. «No es sólo un logro técnico o logístico, es un verdadero triunfo de la voluntad y del derecho a emocionarse. Nuestra Estrategia Insular cuenta con más de 400 acciones», valora, añadiendo que «la inclusión es real y se está implementando en cada rincón de nuestras competencias».

Posado de los protagonistas durante la salida. CBL

Por su parte, el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, destacó tras completarse el recorrido que «el esfuerzo y el tesón de este grupo de aventureros, que ha derribado barreras aparentemente infranqueables para vivir una experiencia única en un espacio hasta hoy imaginado». Además, celebró Vázquez el éxito de la iniciativa, asegurando que «seguiremos dando pasos para hacer de los Centros espacios más accesibles, organizando para ello rutas adaptadas de forma regular». Se ha previsto un protocolo para un próximo uso habitual.

