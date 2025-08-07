Cuenta atrás para el XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una cita imprescindible en la vela de las Islas Canarias

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:19 | Actualizado 15:29h. Compartir

Todo está listo para la celebración del XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una de las regatas más destacadas del calendario náutico en Canarias, que volverá a situar a Lanzarote en el epicentro de la vela de crucero nacional. Organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y Calero Marinas, la competición se celebrará los próximos 15 y 16 de agosto, comenzando el miércoles 14 con la reunión de patrones.

Este trofeo, que rinde homenaje al artista universal César Manrique, se ha consolidado como un referente indiscutible en el circuito náutico canario, atrayendo a embarcaciones y tripulaciones de alto nivel de todo el archipiélago y la península. Una vez más, Lanzarote reafirma su posición dentro del calendario de regatas de crucero, gracias a sus condiciones náuticas privilegiadas y a una organización de primer nivel.

El evento es posible gracias al apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, entre las que destacan Islas Canarias, Turismo Lanzarote, Turismo Arrecife, Naviera Armas, Cicar, y otras entidades comprometidas con el impulso del deporte náutico y la promoción de la isla como destino deportivo.

Además de la intensa actividad en el mar, el ambiente festivo y social también será protagonista. Como broche de oro a esta XIV edición, y tras la entrega de premios, el sábado 16 de agosto se celebrará una gran fiesta de clausura con la actuación en directo del grupo lanzaroteño Clavelitos y DJ CHK, en una tarde que promete ser inolvidable para participantes y asistentes.

El Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas vuelve con fuerza, combinando competición, cultura y celebración, y reforzando el compromiso de Lanzarote con el deporte, el turismo sostenible y el legado de su figura más emblemática.