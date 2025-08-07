Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuenta atrás para el XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una cita imprescindible en la vela de las Islas Canarias

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:19

Todo está listo para la celebración del XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una de las regatas más destacadas del calendario náutico en Canarias, que volverá a situar a Lanzarote en el epicentro de la vela de crucero nacional. Organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y Calero Marinas, la competición se celebrará los próximos 15 y 16 de agosto, comenzando el miércoles 14 con la reunión de patrones.

Este trofeo, que rinde homenaje al artista universal César Manrique, se ha consolidado como un referente indiscutible en el circuito náutico canario, atrayendo a embarcaciones y tripulaciones de alto nivel de todo el archipiélago y la península. Una vez más, Lanzarote reafirma su posición dentro del calendario de regatas de crucero, gracias a sus condiciones náuticas privilegiadas y a una organización de primer nivel.

El evento es posible gracias al apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, entre las que destacan Islas Canarias, Turismo Lanzarote, Turismo Arrecife, Naviera Armas, Cicar, y otras entidades comprometidas con el impulso del deporte náutico y la promoción de la isla como destino deportivo.

Además de la intensa actividad en el mar, el ambiente festivo y social también será protagonista. Como broche de oro a esta XIV edición, y tras la entrega de premios, el sábado 16 de agosto se celebrará una gran fiesta de clausura con la actuación en directo del grupo lanzaroteño Clavelitos y DJ CHK, en una tarde que promete ser inolvidable para participantes y asistentes.

El Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas vuelve con fuerza, combinando competición, cultura y celebración, y reforzando el compromiso de Lanzarote con el deporte, el turismo sostenible y el legado de su figura más emblemática.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  4. 4 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  5. 5 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  6. 6 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  8. 8 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuenta atrás para el XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una cita imprescindible en la vela de las Islas Canarias

Cuenta atrás para el XIV Trofeo César Manrique RCNA - Calero Marinas, una cita imprescindible en la vela de las Islas Canarias