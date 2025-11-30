Cuatro fechas para disfrutar en 2026 del Lava Live Festival Los conciertos se disfrutarán en un fin de semana de junio y en otro de julio

José Ramón Sánchez López Arrecife Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:44

Con el precedente de junio y julio, con gran presencia de público y una valoración sobresaliente, la productora Preventos Media ha decidido apostar por repetir en 2026, de nuevo a priori en Arrecife. Ya hay marcadas cuatro fechas en el calendario, fruto de la colaboración con varias instituciones públicas.

Los conciertos se podrán disfrutar en dos fines de semana. Los primeros, con un cartel de artistas que se anunciará tras las navidades, se celebrarán entre el 12 y 13 de junio. Los segundos, entre 24 y 25 de julio, según fuentes empresariales consultadas.

Lava Live Festival se ha convertido en un ejemplo de colaboración público-privada y en un motor de revitalización para la capital lanzaroteña; se dijo días atrás en un encuentro para valorar la edición de 2025, con representantes del Cabildo, así como del Ayuntamiento de Arrecife.

En la cita se dio el cheque solidario al Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca, con los ingresos por los vasos no retornables durante la edición disfrutada casi medio año atrás. Se logró una recaudación de 1.964 euros.

El elenco de profesionales sobre el escenarilo se quiere que al menos sea de la enjundia de la edición precedente, en la que se pudo tener la suerte de ver en vivo, entre otros, a Residente, Maná o Estopa.