La criminalidad va a aumento en 2025, si bien con Arrecife en sentido opuesto Entre enero y junio se tramitaron 3.751 casos penales entre los siete municipios, con repunte del 2%. Hubo en febrero un caso con víctima fatal

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Los agentes con destino en Lanzarote de Guardia Civil y Policía Nacional tuvieron que tramitar en el primer semestre de 2025 un global de 3.751 denuncias de índole penal, según valoración dada a conocer por el Ministerio del Interior en el pasado fin de semana. O lo que es lo mismo, la criminalidad reconocida entre los siete municipios de modo oficial subió de enero a junio en un porcentaje del 2%.

Repite Arrecife como el ámbito donde la delincuencia alcanza una mayor dimensión en el territorio lanzaroteño, en consonancia con el peso poblacional, si bien con el hecho positivo de que va la delincuencia a menos en la capital este año. En el periodo aludido se concretaron un total de 1.299 delitos penales, con retroceso del 7,7%, si se compara el registro con las valoraciones del primer semestre de 2024.

Entre San Bartolomé, Yaiza, Tinajo y Haría, con un conjunto poblacional total no muy alejado del que hay en Arrecife, con presencia de turistas y el peso del aeropuerto, con los datos difundidos por Interior se puede inferir un balance de 1.223 casos de consideración penal. La subida de la criminalidad en estos territorios es altamente significativa, al quedar en una valoración del 6,2%.

Preocupante se puede considerar de manera especial el apunte ceñido al municipio de Tías, donde la criminalidad estuvo más o menos controlada en los años precedentes. Entre enero y junio, en este territorio sureño se tramitaron 759 denuncias penales, con un incremento establecido en el 15,5%.

Y en cuanto al ámbito municipal de Teguise, contando con La Graciosa, durante el primer semestre se dieron curso oficial a 395 denuncias penales, con un repunte leve del crimen del 1%.

Ciberdelincuencia, a la baja

La delincuencia común se mantiene en 2025 como la más habitual, al aparecer bajo este apartado un total de 3.325 delitos, con repunte del 5,7%. La cibercriminalidad aporta a la estadística en suelo lanzaroteño un global de 426 casos penales, con reducción del 19,9%, con lo que se consolida la tendencia de reducción que ya se pudo certificar en 2024.

Hay constancia de casos de un caso que se investiga como homicidio o asesinato, cuando este apartado quedó inédito el pasado año. Se trata un episodio a inicios de febrero en un inmueble abandonado en Arrecife, en Argana. Y constan 3 investigaciones de intento de consecuencia mortal, mientras que aparece inédito el registro de secuestros.

En el caso de la delincuencia convencional abundan los hurtos, 1.037 casos en concreto, que se disparan en consonancia con el repunte del 2024; y los delitos de consideración secundaria, con 2.104 denuncias entre los siete municipios, igualmente a más.

Constan 41 robos con violencia y 39 robos en inmuebles, de manera que se va a menos en el primer apartado y se incrementa la estadística en el segundo. Y aparecen en el registro de Interior 29 casos por tráfico de drogas, con reducción de incidencias.

Menos delitos contra la libertad sexual

En los primeros seis meses se registraron en suelo lanzaroteño 35 delitos contra la libertad sexual, con una reducción notable con respecto al primer semestre del pasado año cifrada en el 54,5%. Llama la atención la circunstancia, considerando que desde 2022 en adelante se estaba observando una tendencia preocupante de subida de este tipo de delitos. Del total significado, hubo que dar trámite a 9 denuncias especialmente duras, por penetración sufrida por la víctima.