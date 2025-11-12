Crea Joven 2025 cuenta con ganadores

CANARIAS7 San Bartolomé Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El martes a la noche se dio a conocer el fallo de la 17ª edición del certamen Crea Joven, concurso artístico que avala el Consistorio de San Bartolomé, en el afán de poner en valor el talento juvenil en Canarias.

Se reconoció a Yara Arráez, con su obra 'Cartón con vistas al mar', proclamada fotografía ganadora; Hazel Antonio Rodríguez, con 'Desarraigo', que quedó en segundo lugar; y Joana González, con 'Pensamientos Intrusivos', que obtuvo el tercer puesto.

Las imágenes galardonadas reflejan problemáticas actuales que afectan a los jóvenes, como la crisis de la vivienda, los sentimientos de desarraigo y los pensamientos negativos que viven en su día a día, mostrando así una mirada crítica y sensible de la realidad juvenil.

Durante varios meses, las personas residentes en Canarias de entre 14 y 35 años pudieron presentar hasta dos obras para optar a los premios del certamen, establecidos en 800 euros para el primer lugar, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.

Al certamen se presentaron 46 fotografías en formato digital, de las cuales 18 fueron descartadas por no cumplir con las bases, quedando 28 en concurso. De estas, el jurado seleccionó 15 finalistas que debieron presentarse físicamente con un tamaño uniforme, y tras una segunda fase de evaluación, se elaboró la clasificación final del primero al decimoquinto lugar, determinando finalmente las tres obras ganadoras.

Valoraciones institucionales

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que «propuestas como esta permiten que la juventud exprese su visión del mundo a través del arte y la fotografía, mostrando sus inquietudes y sueños».

Por su parte, la concejala de Juventud, Mónica De León, subrayó que «Crea Joven se ha consolidado como una plataforma esencial para descubrir nuevas voces y reflejar la mirada auténtica de nuestra juventud».