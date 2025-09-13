Corujo registra una denuncia por los plenos cabildicios cuando está fuera Las sesiones deberína hacerse en el último viernes de cada mes

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

Parlamentaria nacional, la secretaria insular del PSOE, María Dolores Corujo, es también consejera en el Cabildo, en la oposición. Y le está resultando complicado compatibilizar los cargos, pues está siendo relativamente habitual que los plenos en la primera Corporación, como ha pasado esta semana, se estén convocando en fechas que se sabe que tiene presencia en Madrid.

Esta situación ha motivado el registro de una denuncia en la Secretaría del Cabildo; basándose en que se está incumpliendo el acuerdo de julio de 2023, tomado en junta de portavoces, por el que se fijó que las sesiones plenarias se celebraría en el último viernes de cada mes, en horario matinal.

«Mi representación en el pleno es fruto de un mandato democrático», sentenció este viernes Corujo, quien no pudo estar el jueves en el pleno; añadiendo que «lo que está haciendo Oswaldo Betancort», presidente insular; «es impedir que lo ejerza, silenciar a la candidata del Grupo Socialista y evitar el debate político».

La jefa de filas del PSOE aspira a que las sesiones ordinarias sean siempre en la mañana del último viernes de cada mes en lo que resta de mandato, advirtiendo de que «(Betancort) está usando la institución como si fuera de su propiedad y actuando con una falta total de ética democrática. Pero el Cabildo no es suyo. Es de todos los lanzaroteños y lanzaroteñas, también de los que votaron al Partido Socialista». Se demanda «respeto a la pluralidad institucional».