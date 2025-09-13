Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
María Dolores Corujo. CBL

Corujo registra una denuncia por los plenos cabildicios cuando está fuera

Las sesiones deberína hacerse en el último viernes de cada mes

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

Parlamentaria nacional, la secretaria insular del PSOE, María Dolores Corujo, es también consejera en el Cabildo, en la oposición. Y le está resultando complicado compatibilizar los cargos, pues está siendo relativamente habitual que los plenos en la primera Corporación, como ha pasado esta semana, se estén convocando en fechas que se sabe que tiene presencia en Madrid.

Esta situación ha motivado el registro de una denuncia en la Secretaría del Cabildo; basándose en que se está incumpliendo el acuerdo de julio de 2023, tomado en junta de portavoces, por el que se fijó que las sesiones plenarias se celebraría en el último viernes de cada mes, en horario matinal.

«Mi representación en el pleno es fruto de un mandato democrático», sentenció este viernes Corujo, quien no pudo estar el jueves en el pleno; añadiendo que «lo que está haciendo Oswaldo Betancort», presidente insular; «es impedir que lo ejerza, silenciar a la candidata del Grupo Socialista y evitar el debate político».

La jefa de filas del PSOE aspira a que las sesiones ordinarias sean siempre en la mañana del último viernes de cada mes en lo que resta de mandato, advirtiendo de que «(Betancort) está usando la institución como si fuera de su propiedad y actuando con una falta total de ética democrática. Pero el Cabildo no es suyo. Es de todos los lanzaroteños y lanzaroteñas, también de los que votaron al Partido Socialista». Se demanda «respeto a la pluralidad institucional».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  3. 3 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  4. 4 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  5. 5 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  6. 6 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  7. 7 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  8. 8 A prisión dos hombres por abusar sexualmente de una mujer sordomuda
  9. 9 Morir a las puertas de urgencias: Asamblea7Islas pide un protocolo para atender a personas sin hogar
  10. 10 Carolina Darias destaca el papel de la Policía Local en el acto de imposición de medallas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Corujo registra una denuncia por los plenos cabildicios cuando está fuera

Corujo registra una denuncia por los plenos cabildicios cuando está fuera