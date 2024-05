Cortos dedicados al surf y al bodyboard

CANARIAS7 Tinajo Viernes, 24 de mayo 2024, 23:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Este sábado, 20.00 horas, en la plaza del Carmen de La Santa, tendrá lugar NASAS, muestra audiovisual de surf y bodyboard.

Se proyectarán seis cortos, como actividad paralela al Lanzarote Quemao Class de reciente celebración en aguas de la zona. La iniciativa cuenta con respaldo de varias entidades públicas.

Con esta novedosa iniciativa del Lanzarote Quemao Class, se refuerza la posición de Lanzarote como destino turístico, transcendiendo el ámbito deportivo.

Seis títulos

'Gratitud', de José Hernández, un corto sobre el bobyboarder Carlos Sanz, que resume sus pensamientos y sentimientos de los últimos años, en homenaje a su padre fallecido. En este, muestra como el bodyboard le ha ayudado a sobrepasar muchos momentos duros.

En 'Mar', Pedro Pérez y David Hernández, muestran el significado del mar a través de las palabras de tres personas que conviven con el día a día.

'Semillas de mar', un proyecto eco-social de Aitziber Fidalgo Marijuan y Jose Luis Berasaluce, fue grabado y creado por y para los niños y niñas de La Saladita. Durante la grabación, la población más joven de este pueblo de México conoce la realidad medioambiental de su entorno, así como formas para cuidarlo.

'Spicy Knives', de Jon Aspuru, es un cortometraje que recoge la búsqueda de olas de los surfistas Dane Gudauskas y Kepa Acero en su viaje por Indonesia.

'Up to you!', de Antonio Bretones, sigue al surfista Yago Domínguez en una emocionante aventura por Chile, donde combina sus pasiones por el surf, el skate y el snowboarding.

'Makoa 13-24', de Sunny Giladi De Luca, sigue el increíble viaje del joven surfista local de Lanzarote, desde sus primeros días en las playas locales de la isla hasta convertirse en una promesa del surf internacional.

Temas

Chile

Indonesia

Mexico

Lanzarote

Tinajo

Bodyboard

Surf

Cortometrajes