Corea del Sur y Estados Unidos se acercan a la oferta turística lanzaroteña

Lanzarote promociona su oferta diferenciada en acciones de marketing con Corea del Sur y Estados Unidos. Las acciones promocionales, realizadas en colaboración con Promotur Turismo de Canarias y Turespaña, se desarrollaron del 8 al 13 de julio con la realización de un viaje de familiarización a agencias de viaje y un webinar.

Lanzarote dio la bienvenida a una representación de agencias de viaje de Corea del Sur especializados en grupos reducidos y el lujo. Gracias al programa diseñado, los asistentes pudieron conocer los recursos turísticos, alojamientos y actividades complementarias que brinda el destino, contando con el apoyo de la Oficina Española de Turismo (OET) de Tokio.

Por otro lado, más de 60 asesores de viaje de la comunidad de agencias Signature Travel Network de Estado Unidos conoció en el webinar 'Lanzarote – A Union of Art and Nature in the Canary Islands', los paisajes, cultura y experiencias en destino, gracias también al apoyo de la OET de Nueva York.

Con más de 65 años desde su creación, Signature Travel Network ha reinventado el panorama de los viajes minoristas y cuenta con más de 15.000 asesores de viaje en Estados Unidos, Canadá, Alemania o México, entre otros.