Consejo Insular de Caza. C7

Continúa parada la actividad cinegética en Haría, por los envenenamientos

La semana venidera se hará un nuevo análisis de la situación

CANARIAS7

Haría

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:41

Hasta el 4 de septiembre, como poco, habrá que aguardar para que se pueda retomar la caza en Haría. La medida se aprobó en el Consejo Insular de Caza del pasado fin de semana, al detectarse nuevos casos de envenenamiento de la fauna local.

La próxima semana se abordará nuevamente la situación, a bien de valorarse la posibilidad de ampliar algunas fechas más el parón de la actividad cinegética en todo el municipio norteño.

Se ha decidido, además, ampliar el periodo de los días hábiles de caza en la presente temporada, fijando el 30 de octubre y el 2 de noviembre como días extraordinarios de conejo y perdiz en toda la isla.

Para todas las decisiones, se consultará al Gobierno canario.

A los habituales de la caza se les ha dado traslado de un mensaje donde se advierte de que en caso de localizar a alguno de sus perros muertos en circunstancias sospechosas, no deben enterrarlo, ya que de ese modo se perdería la cadena de custodia de las pruebas necesarias para la investigación. Se debe dar aviso a las autoridades.

