Nuevo material dispuesto. CBL

Más contenedores marrones en Puerto del Carmen

Los recipientes para residuos orgánicos abundan en los complejos alojativos

CANARIAS7

Tías

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:20

El hotel THB Flora se ha incorporado este mes al programa del Ayuntamiento de Tías para aumentar la recogida selectiva de materia orgánica (biorresiduos), a través del contenedor marrón.

Actualmente, en distintos establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Puerto del Carmen ya hay instalados 44 contenedores marrones, en más de una veintena de negocios.

Ya se trabaja para la instalación a gran escala en establecimientos de restauración, en versión municipal.

Los 44 contenedores marrones están instalados en los siguientes establecimientos alojativos: Beatriz Playa, Costa Sal, Sol Lanzarote, Lava Beach, Aequora Lanzarote, Los Jameos Playa, Floresta, La Geria, Riu Paraíso, Lanzarote Village, Hyde Park Lane, Las Costas, San Antonio, Relaxia Olivina, Aqua Suite, Fariones, Casas Heddy, La Isla y el Mar, Costa Mar, Morromar, Puerto Carmen, 5 Plazas, Plus Fariones, Izaro, Rancho Texas y el colegio Hispano Británico.

Separar la materia orgánica permite transformarla en recursos, generando compost o biogás, y contribuyendo a la reducción de emisiones y a un uso más eficiente de los recursos naturales. Esta medida responde, además, a los compromisos establecidos por la legislación estatal y europea en materia de residuos.

