Consume Lanzarote pondrá a la venta 12.900 bonos, con el apoyo del Cabildo El lunes se abrirá el plazo para que se inscriban los comercios interesados en la campaña. Por cada 30 euros se podrá hacer una compra de 60 euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Viernes, 29 de agosto 2025, 22:54

La cuarta edición de la campaña comercial Consume Lanzarote será la mejor dotada, gracias a una mayor implicación del Cabildo, a través del Área de Comercio; según el presidente, Oswaldo Betancort, y el consejero del ramo, Armando Santana. Se pondrán a la venta 12.900 bonos, a 30 euros cada uno de ellos. En los establecimientos adheridos, cada bono dará derecho a una compra por valor de 60 euros, como en campañas previas.

Según se estableció en la presentación en sociedad de la iniciativa, el lunes, primer día de septiembre, se abrirá el plazo de inscripción para los comercios que quieran ser parte de la actividad. Se podrá hacer el registro a través de la web www.consumelanzarote.org. Y se podrá también contar con la ayuda de Felapyme, colectivo empresarial representado en la presentación de la campaña por Sergio Perdomo.

La inscripción de los negocios en la cuarta edición de la campaña comercial podrá tener validez hasta el día de cierre del periodo de compras, el 15 de noviembre.

Venta, el 19 de septiembre

Los bonos estarán disponibles, a través de la web oficial el viernes 19 de septiembre, en una hora por determinar. Es muy probable que sea desde primera hora de la mañana, con bastantes opciones de que se agote el material en esa misma jornada.

Los vales funcionarán como tarjeta monedero. Se podrán emplear en todos los comercios adheridos que no hayan alcanzado su límite de canje, establecido en 6.000 euros para cada negocio implicado. Y se deberá tener en cuenta, también este año, que no se devolverá dinero en efectivo; ni en la compra, ni en la posible devolución del producto.

La aportación del Cabildo se eleva a 500.000 euros. De esta suma, para los bonos se dedica una partida próxima a 387.000 euros. La suma restante deberá servir para sufragar costes logísticos, incluida la contratación de personal específico para la actividad. La suma supone un incremento más que notable con respecto a campañas previas. La del pasado año, sin ir más lejos, contó para los bonos con una aportación cabildicia de 285.000 euros.

Al menos 300 comercios adheridos

Para 2026 se tiene en cartera marcar una financiación más elevada que la marcada para la campaña de inminente comienzo, se dijo por Oswaldo Betancort, quien marcó en la presentación el objetivo de llegar a «20.000 bonos»; aspectos que refrendó Armando Santana. El consejero apuntó que espera que en la iniciativa se cuenta con un mínimo de 300 comercios, con opciones incluso de que finalmente sean 350, de los siete municipios de la isla.

Hay plena confianza en que la campaña volverá a tener una aceptación máxima entre la ciudadanía insular. Se tiene en cuenta para ello, en especial, el precedente de la tercera edición de Consume Lanzarote, al inicio del verano de 2024, en la que los bonos a la venta, 9.500, fueron adquiridos por los compradores en poco más de un cuarto de hora. Se contó el pasado año con la implicación de más de 200 establecimientos comerciales.