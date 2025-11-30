Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
Domingo Cejas y Oswaldo Betancort. C7

El Consorcio del Agua subvenciona la reparación de aljibes y depósito

Abierto el plazo para el registro de documentos

CANARIAS7

Teguise

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

El Consorcio del Agua ha aprobado una nueva línea de subvenciones, con 250.000 euros, destinada a instalación, rehabilitación o reparación de depósitos de agua y aljibes.

En relación con los gastos subvencionables, las bases contemplan aquellos hecho desde el pasado 1 de enero y vinculados directamente a actuaciones de instalación, rehabilitación o reparación de sistemas destinados a la acumulación de agua.

La convocatoria fija que se subvencionará hasta el 70% del presupuesto invertido, con un valor máximo de 1.400 euros.

Tras la reciente publicación oficial, hasta mediados de diciembre será posible el registro de la documentación oportuna.

«Cumplimos un nuevo objetivo, tras la declaración de la emergencia hídrica, poner en valor la cultura del agua y que toda la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa pueda ser partícipe de ese compromiso ancestral con nuestro bien más preciado, según el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.

«El anuncio de la salida de estas subvenciones había despertado una gran expectación porque se ha entendido el mensaje de que la mejora del ciclo integral del agua es una tarea de todos. Desde el Consorcio pondremos todas las facilidades para el acceso a estos fondos que persiguen dar tranquilidad en el abastecimiento a los usuarios y al sector primario», añade el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas.

El Consorcio del Agua subvenciona la reparación de aljibes y depósito