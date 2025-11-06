El Consorcio del Agua ordena medidas para evitar más vertidos en El Reducto Canal Gestión Lanzarote deberá realizar varias actuaciones en este fin de semana. Arrecife mantiene la prohibición del baño en la playa

Socorrista en la mañana del jueves advirtiendo a bañistas para que no entraran al mar.

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El Cabildo acogió este jueves un encuentro de dos horas, con representantes del Consorcio Insular de Emergencias y el Ayuntamiento, entre otros; para valorar medidas urgentes que corten de raíz la emisión sin control de vertidos fecales a la playa de El Reducto. Se decidió ordenar a Canal Gestión Lanzarote que actúe este fin de semana, con un plan específico de medidas, explicó el consejero insular de Aguas, Domingo Cejas, a la salida del encuentro.

Están previstas mediciones y actuaciones en diversas infraestructuras próximas a la playa y su entorno, con especial atención a los equipos dispuestos en la avenida y junto a la calle Guenia. En caso de anomalía, se deberá proceder al sellado inmediato, para atajar de este modo las fugas.

Además, se contempla el vaciado de canal de pluviales, al haberse observado que hay todavía agua estancada, en mal estado.

Con las acciones planteadas se confía que a corto plazo se pueda decidir desde el Consistorio que la playa es apta para el baño, a diferencia de lo que ha venido aconteciendo desde el 14 de octubre, en base a informes sanitarios y con el respaldo de la Policía Local. Por prudencia, es muy probable que la decisión de levantar la prohibición del baño se adopte al inicio de la semana venidera.

Ampliar Cartel playero, sin aviso de prohibición, a diferencia de días atrás. COBER LANZAROTE

Mientras se mantenga la prohibición del baño, en consecuencia, se mantendrá izada la bandera roja, como pasó entre el 14 de octubre y la pasada semana; y con reposición esta semana, una vez que se observó que seguía el caudal de aguas fecales.

Para evitar el acceso de los bañistas al agua, los socorristas están haciendo paseos regulares, para alertar a los potenciales bañistas con intención de meterse en el mar. Así fue en varias ocasiones durante la mañana del jueves, principalmente en la zona cercana al Arrecife Gran Hotel.

Sin carteles de prohibición

Y está por ver si se procede a la recolocación de los carteles que hubo el pasado mes, en varios puntos de acceso a la arena y junto a los paneles informativos sobre las características de El Reducto, donde se advertía de la prohibición del baño en la principal playa de la capital insular.

Cabe recordar que en los últimos meses se han dado varios episodios de vertido fecales que han obligado a tomar medidas.