El Consejo de Aguas actúa para limpiar el barranco del Hurón Las labores se prolongarán durante un tiempo de tres meses

J.R.S.L. Teguise Sábado, 4 de octubre 2025, 22:05

Desde hace algunos días está en marcha un plan de limpieza del barranco del Hurón, con especial atención a la parte más próxima a la playa de Las Cucharas, en Costa Teguise. La actuación se contempla que esté finalizadas en un periodo máximo de tres meses, con el patrocinio del Consejo Insular de Aguas.

Una vez acabadas las faenas, el barranco del Hurón quedará en mejores condiciones en caso de un nuevo episodio de lluvia intensa, como el que se registró el pasado 12 de abril, que causó daños materiales de consideración. Todavía hay algún negocio turístico cerrado, a causa de la magnitud de los desperfectos.

La limpieza se ha encomendado a la empresa local Transportes y Excavaciones Sccatmeca, por un importe, con los impuestos, de cerca de 87.800 euros; fruto de un concurso público puesto en marcha en días previos a la fecha de la gran riada que afectó a buena parte de Costa Teguise.

Se quiere evitar el taponamiento total de las obras de desagüe existentes; para que así no salte el flujo del agua y anegue los viales y las propiedades privadas.

«Esta actuación forma parte de la hoja de ruta del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la limpieza y drenaje de los barrancos de la isla, como ya hicimos en el mes de junio con la limpieza del Barranco de Valle Grande en Mala. Se trata de evitar las escorrentías y desbordes como los producidos durante las últimas fuertes lluvias del pasado mes de abril», según el consejero de Aguas, Domingo Cejas.