Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega del premio a Los Simplones en el carnaval pasado. C7

El concurso de murgas de Arrecife de 2026 saldrá adelante con cinco grupos

El reducido número de formaciones va a obligar a prescindir de una fase previa al uso. Se espera que la actividad vuelva a realizarse en Agramar

José R. Sánchez López

Arrecife

Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

Comenta

En menos de cuatro meses estará inmersa la ciudad de Arrecife en el carnaval de 2026, dedicado a los dibujos animados de las décadas finales del pasado siglo. Se trabaja estos días en la confección de programa por la Concejalía de Festejos, con Echedey Eugenio de titular, a sabiendas de que el concurso de murgas, unas de las actividades más populares, apenas tiene garantizada la presencia de cinco formaciones.

Ya hubo una primera ronda de contactos a finales de septiembre. En esta cita se confirmó que al escenario subirán Los Simplones, Los Desahuciados, Los Intoxicados, Las Enraladas y Las Inadaptadas, murgas todas ellas con experiencia en certámenes precedentes, incluido el que tuvo lugar en el mes de marzo pasado.

No se podrá contar en febrero de 2026 con la afilarmónica Los Tabletúos, atendiendo a que esta formación anunció en julio que solamente tendrá protagonismo en desfiles y similares, al haber decidido la dirección de este laureado colectivo tomarse un tiempo de descanso en cuanto a ensayos y composición de temas.

Más drástica será la situación con Los Titi Roys, que ya faltaron este año; y con Las Faltonas, colectivo que semanas atrás anunció su despedida. Y está por ver qué futuro le espera a Las Vacilonas, murga que atesora en sus vitrinas varios primeros premios, pues consta a nivel de calle que se está valorando la disolución.

Además, parece descartado el regreso a pleno rendimiento de grupos que fueron habituales hasta no hace mucho, caso de Las Revoltosas, Los Gorfines o Las Pijoletas, entre otras entidades.

Dos días de actividad

Así las cosas, con el escenario muy probablemente dispuesto en Agramar, como este año y en la cita de 2024, no habrá fase previa a uso, en busca de grupos finalistas. A cambio, se tiene en estudio, tras consulta con los colectivos, hacer un concurso centrado en dos días, con protagonismo para las cinco murgas que se espera acaben por inscribirse.

En la primera noche, el martes 10 de febrero, cada agrupación interpretará dos temas. En la segunda velada, el viernes 13 de febrero, de nuevo subirán al escenario los cinco grupos, para interpretar uno de sus dos temas del día inicial, así como un tema nuevo. Y con la suma de los votos del jurado de las fechas se dará el reparto de los premios.

La entidad ganadora tendrá derecho a salir junto a la carroza central en el Entierro de la Sardina del 18 de febrero, dos fechas después del coso por la Medular.

El pregón, con protagonismo por anunciar, se baraja que pueda darse en el primer fin de semana al completo de febrero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  3. 3 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  6. 6 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  7. 7 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas desde este martes
  8. 8 La viñeta de Morgan de este martes 14 de octubre
  9. 9 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Caso Valka: los 18 contratos de Parques y Jardines bajo la lupa del fiscal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El concurso de murgas de Arrecife de 2026 saldrá adelante con cinco grupos

El concurso de murgas de Arrecife de 2026 saldrá adelante con cinco grupos