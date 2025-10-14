El concurso de murgas de Arrecife de 2026 saldrá adelante con cinco grupos El reducido número de formaciones va a obligar a prescindir de una fase previa al uso. Se espera que la actividad vuelva a realizarse en Agramar

En menos de cuatro meses estará inmersa la ciudad de Arrecife en el carnaval de 2026, dedicado a los dibujos animados de las décadas finales del pasado siglo. Se trabaja estos días en la confección de programa por la Concejalía de Festejos, con Echedey Eugenio de titular, a sabiendas de que el concurso de murgas, unas de las actividades más populares, apenas tiene garantizada la presencia de cinco formaciones.

Ya hubo una primera ronda de contactos a finales de septiembre. En esta cita se confirmó que al escenario subirán Los Simplones, Los Desahuciados, Los Intoxicados, Las Enraladas y Las Inadaptadas, murgas todas ellas con experiencia en certámenes precedentes, incluido el que tuvo lugar en el mes de marzo pasado.

No se podrá contar en febrero de 2026 con la afilarmónica Los Tabletúos, atendiendo a que esta formación anunció en julio que solamente tendrá protagonismo en desfiles y similares, al haber decidido la dirección de este laureado colectivo tomarse un tiempo de descanso en cuanto a ensayos y composición de temas.

Más drástica será la situación con Los Titi Roys, que ya faltaron este año; y con Las Faltonas, colectivo que semanas atrás anunció su despedida. Y está por ver qué futuro le espera a Las Vacilonas, murga que atesora en sus vitrinas varios primeros premios, pues consta a nivel de calle que se está valorando la disolución.

Además, parece descartado el regreso a pleno rendimiento de grupos que fueron habituales hasta no hace mucho, caso de Las Revoltosas, Los Gorfines o Las Pijoletas, entre otras entidades.

Dos días de actividad

Así las cosas, con el escenario muy probablemente dispuesto en Agramar, como este año y en la cita de 2024, no habrá fase previa a uso, en busca de grupos finalistas. A cambio, se tiene en estudio, tras consulta con los colectivos, hacer un concurso centrado en dos días, con protagonismo para las cinco murgas que se espera acaben por inscribirse.

En la primera noche, el martes 10 de febrero, cada agrupación interpretará dos temas. En la segunda velada, el viernes 13 de febrero, de nuevo subirán al escenario los cinco grupos, para interpretar uno de sus dos temas del día inicial, así como un tema nuevo. Y con la suma de los votos del jurado de las fechas se dará el reparto de los premios.

La entidad ganadora tendrá derecho a salir junto a la carroza central en el Entierro de la Sardina del 18 de febrero, dos fechas después del coso por la Medular.

El pregón, con protagonismo por anunciar, se baraja que pueda darse en el primer fin de semana al completo de febrero.

