Kike Pérez, maestro de ceremonias del certamen. C7

Concurso de monólogos en el Castillo de San José

La organización corre a cargo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:05

Con organización de los Centros de Arte, Cultura y Turismo; el Castillo de San José va a ser sede de un concurso de monólogos de humor, con Kike Pérez como maestro de ceremonias.

Habrá cuatro galas preliminares, estando prevista la final para el 24 de noviembre. Las bases para tomar parte, en la web oficial. Vale acudir al enlace https://drive.google.com/file/d/1A0437R8ILna1Ng-plC_KUfxh8vy9xVsG/view?usp=sharing.

Hay que enviar un vídeo humorístico de presentación de entre dos y tres minutos de duración a la dirección lunaticxs@multitrack.es; antes del 15 de octubre.

A las galas se podrá acceder mediante invitación, disponibles en la web cactlanzarote.com a partir del próximo 16 de octubre.

Valoraciones

La actividad representa «una gran oportunidad para darse a conocer al gran público mostrando el talento y las ganas de hacer reír a los demás que llevan dentro los protagonistas de Lunáticxs», en versión del consejero delegado de los Centros, Ángel Vázquez.

Kike Pérez, por su parte, recuerda que comenzó «a caminar en esto de la comedia a través de los concursos de humor, gané unos cuantos allá por 2009 y 2010, y a partir de ahí, mi carrera ha ido como ha ido, afortunadamente. Me gustaría que las humoristas y los humoristas noveles de Canarias vivan esa misma experiencia, y es por eso que nos hemos puesto manos a la obra para crear Lunáticxs».

Por su parte, Paco Chinea, de Multitrack, precisa que «siempre hemos apostado por el humor hecho en Canarias. Llevamos décadas acompañando a artistas y apoyando la producción de la comedia local. Por esta experiencia previa, y porque estamos convencidos de que en el archipiélago hay muchísimo talento oculto que merece ser impulsado y compartido, es por lo que hemos puesto en marcha este proyecto».

