A concurso la gestión por dos años de tres centros de menores La propuesta que avala el Cabildo contempla un desembolso próximo a 3,49 millones de euros. Se dará servicio a un tope de 25 usuarios por día

CANARIAS7 Yaiza Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Bienestar Social e Inclusión del Cabildo ha sacado esta semana a concurso la gestión de los centros de acogimiento residencial de menores Yaiza I, Yaiza II y Alegranza, cuyo presupuesto base asciende a casi 3,49 millones de euros. El contrato permitirá garantizar la atención integral de un máximo por jornada de 25 menores que padezcan una situación de vulnerabilidad.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, permitiendo adelantar los pasos administrativos para asegurar la continuidad del servicio en el próximo ejercicio. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por dos años más.

En las bases se detalla que, tras la asunción por parte del Gobierno de Canarias de la primera acogida de menores migrantes, a partir del mes de abril del pasado año, los centros insulares dejaron de ser dispositivos de primera atención, debiendo transformarse en recursos estables conforme al Decreto 40/2000, que regula los centros de atención a menores en el ámbito regional.

La normativa establece un máximo de 10 menores por centro, razón por la cual el anterior Centro de Menores de Yaiza -que contaba con 15 plazas- se reorganiza ahora en dos recursos independientes: Yaiza I, con 8 plazas; y Yaiza II, con 7 plazas. Por su parte, el dispositivo de acogida de menores extranjeros no acompañados queda configurado como el Centro Alegranza, radicado en Arrecife, cuenta con una capacidad para máximo 10 usuarios.

El precio se evaluará como un factor relevante, pero no será el elemento predominante en el análisis técnico, manteniéndose el enfoque principal de la licitación en curso, con el 5 de enero como tope para presentar propuestas, en la calidad del servicio prestado a los menores.

Compromiso institucional

Esta licitación supone «un paso decisivo para fortalecer la red insular de protección a la infancia. Estamos hablando de menores que necesitan un entorno seguro, estable y profesional, y nuestro deber es garantizarlo con la máxima calidad. La reorganización de los centros, la adaptación a la normativa y la mejora de las condiciones laborales del personal reflejan que nuestro compromiso es fuerte», según valoró este viernes el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

En la valía de la apuesta coincide el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, quien reiteró este viernes al respecto que «cada niño y adolescente bajo tutela de este Cabildo recibirá la atención que merece», dejando asimismo en claro que la primera Corporación «seguirá trabajando para que Lanzarote y La Graciosa sean», dijo, «un referente en protección social y en defensa de la infancia».