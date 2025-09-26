Los complejos turísticos alcanzaron en agosto el récord mensual en ingresos Hoteles y negocios extrahoteleros sumaron en conjunto más de 101,6 millones de euros; fruto de tener casi 1,7 millones de pernoctaciones

José R. Sánchez López Arrecife Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:39

Por primera vez en la historia lanzaroteña constan ingresos de más de 100 millones de euros en un periodo mensual, entre hoteles y complejos extrahoteleros. El récord se estableció al cierre de agosto pasado, según balance dado a conocer por el Centro de Datos del Cabildo, con una suma final de más de 101,6 millones de euros, superándose con creces, en cerca de 5,8 millones de euros, el tope que databa de agosto de 2024.

En especial fue crucial la aportación de los hoteles, 73 en servicio en el pasado mes, contando con la reapertura de un establecimiento emblemático en primera línea de Puerto del Carmen, pues estos complejos fueron capaces de sumar a sus arcas cerca de 79 millones de euros.

En lo que tiene que ver con apartamentos y establecimientos similares, con 121 referencias en el conjunto de los siete municipios, se ingresaron algo más de 22,6 millones de euros.

En conjunto se anotaron casi 1,7 millones de pernoctaciones en agosto en los negocios turísticos reglados, con las viviendas vacacionales al margen, protagonizadas por cerca de 268.400 huéspedes. En ambos conceptos, los datos más abultados del año.

Con estas referencias, lógico que el empleo vaya a más en el sector, con más de 12.300 puestos directos en activo, en consonancia con lo que se viene apreciando desde los primeros meses del año. Se confía en que este apartado aumente en cuanto se pueda proceder a la reapertura de los negocios que aún se encuentran fuera del mercado, a causa de los daños sufridos por la lluvia intensa del 12 de abril.

Camino de nuevo tope anual

En base a las valoraciones del Centro de Datos del Cabildo, entre enero y agosto han hecho caja los negocios turísticos lanzaroteños por un valor de 673,5 millones de euros. O lo que es lo mismo, en ocho meses se han hecho ingresos por una cuantía superior a todo lo que se pudo ingresar en 2019. Hay mimbres para superar el récord anual concretado al cierre de 2024, cuando se llegó a la cota de 972,4 millones de euros. En comparación con los primeros ocho meses del pasado año, la diferencia en positivo pasa ya de 43 millones de euros.

Salvo crisis superlativa, el balance definitivo de 2025 se completará con una anotación de más de 1.000 millones de euros. Para que así sea, en este cuatrimestre final se deberá mantener las media de más de una semana de estancia de los clientes de los negocios. Y también será crucial que al menos se rondé la barrera de 1,5 millones de pernoctaciones por mes, protagonizadas por un mínimo de 240.000 huéspedes, vistas las estadísticas previas.

