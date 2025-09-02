Comienza la insonorización de casas de Playa Honda afectadas por el aeropuerto Este verano se prevé que queden arreglados 48 inmuebles, de casi un millar

Ya están presentes en Playa Honda varias cuadrillas de obreros, con patrocinio de Aena, para hacer frente a las actuaciones en centenares de inmuebles que precisan de insonorización; al estar afectadas por el ruido cotidiano que genera la operativa del aeropuerto. Durante este verano se contemplan cambios en 48 inmuebles.

Las obras son fruto de las negociaciones emprendidas años atrás por el Consistorio de San Bartolomé, de manera preferente. El alcalde, Isidro Pérez, valoró este martes de manera positiva el inicio de los trabajos, que tendrán continuidad en fechas venideras; con una segunda fase a gran escala al inicio de 2026.

En versión del regidor, «se trata de un proceso largo y complejo, sujeto a procedimientos técnicos y administrativos», si bien «la prioridad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé es seguir trabajando, sin descanso con Aena, hasta que las más de 900 familias con derecho al aislamiento acústico vean garantizado su bienestar».

Según el edil de Hacienda, Antonio Rocío, «903 viviendas del municipio cuentan con derecho a solicitar la insonorización, de las cuales 632 presentaron su petición formalmente. En el momento actual, 601 viviendas disponen de informe técnico favorable, 564 han presentado proyectos de aislamiento acústico y 366 han registrado la documentación completa en la oficina de gestión de las que 37 viviendas disponen de financiación aprobada».