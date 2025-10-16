Cita en Playa Honda con el festival Heart Hay previstos espectáculos escénicos en varios espacios, viernes y sábado

Este fin de semana se celebra en Playa Honda la cuarta edición del festival de artes escénicas Heart. Se prevén espectáculos en varios espacios, incluido el nuevo parque urbano en Guacimeta.

Colaboran el Consistorio de San Bartolomé y Cabildo, entre otros; se dijo en la reciente presentación. Como en las tres citas previas, organiza Arenao Producciones.

La sostenibilidad vuelve a ser seña de identidad del festival, con medidas que garantizan espectáculos de cero emisiones, cálculo de huella de carbono participativa, energía renovable para el suministro técnico y actividades de sensibilización ambiental. También la inclusión continúa en el centro del proyecto, con la participación de intérpretes de lengua de signos y propuestas artísticas diseñadas para todos los públicos.

El festival combinará más de 20 espectáculos, 5 espacios escénicos y 6 pérgolas temáticas con artistas locales, nacionales e internacionales.

Entre otros, destacan artistas como Murmuyo y sus espectáculos «Ami-Go» y «Fisura»; Raúl Magic con «La Magia de Soñar» y Gonzalo Santamaría con su «Power of the 80s»; además de reconocidas compañías como Anna Confetti y su show «A la fresca», o Brincadeira y su «Glowdrums». En la web del evento hay detalles con imágenes de los protagonistas programados.