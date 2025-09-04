Cirugía General hace que se dispare la suma de pacientes en espera quirúrgica Constaban al empezar el verano un mínimo de 1.588 intervenciones aguardando por fecha. El tiempo medio de retraso ronda los dos meses

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 4 de septiembre 2025

El segundo semestre de 2025 se abrió en Lanzarote con justo 1.588 intervenciones quirúrgicas pendientes de ejecución, a pesar de estar programadas, en el Hospital Doctor José Molina Orosa. El valor supone romper con la tendencia de reducción de lista de espera quirúrgica de meses previos, debido principalmente al elevado incremento de casos en el servicio específico de Cirugía General.

En términos precisos, el servicio que más casos aglutina cuenta con 522 pacientes en espera, si bien cierto es que con un tiempo medio de retraso ligeramente por debajo del valor general, que ronda los dos meses. El registro actual supone más que doblar el apunte del verano de 2024, circunstancia que ayuda a explicar las diferencias con respecto a balances recientes dados a conocer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En diciembre del pasado año se reconocía la presencia entre los siete municipios de justamente 1.307 pacientes en espera de acceder al quirófano; mientras que en el comienzo del verano del pasado año se conformaba la estadística lanzaroteña por 1.239 pacientes en lista de espera.

Traumatología, el servicio que tiene mayor demanda quirúrgica de modo recurrente en la isla aparece en la última estadística con 389 pacientes en espera. Y ofrece este departamento la particularidad de que es el único donde abundan los afectados por un tiempo de retraso por encima del medio año, con nada menos que 62 afectados; de manera que hay 325 pacientes que suman un periodo de menos de seis meses.

Seis departamentos restantes

Todos los demás pacientes lanzaroteños incluidos en el listado tienen relación con media docena de servicios, siendo Oftalmología en que tiene mayor nivel de estancamiento en este último balance, con justo 301 pacientes aguardando para ser operados.

Otorrinolaringología estrenó el semestre en curso con 179 pacientes aguardando por el acceso al quirófano, si bien es cierto que con periodo medio de incertidumbre de un mes; quedando a continuación, en cuanto a casos, el departamento de Urología, con 112 pacientes afectados.

Ginecología se mantiene con un balance más o menos en su línea de los últimos años, con 45 casos pendientes de solventar; como también acontece con Angiología, departamento que reconoce en la estadística oficial un recuento con 30 pacientes.

Cierra la estadística el servicio de Dermatología, con justamente 10 pacientes a la espera del acceso al quirófano, con un periodo medio de retraso acotado a poco más de las dos semanas.