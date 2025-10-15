Los Centros subirán de nuevo las tarifas a comienzos de 2026 La medida quedó sobre la mesa ayer en el consejo de administración. El presupuesto de 2026 será de 50,9 millones de euros, dejando beneficio

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:45

En 2026 se estrenarán tarifas en los puntos de pago de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo. Para que así sea, antes habrá que tomar el acuerdo oportuno en un consejo de administración, en fecha por decidir; toda vez que en la cita de este miércoles se dejó sobre la mesa el asunto, explicó Ángel Vázquez, para corregir aspectos pedidos por los operadores turísticos.

Las correcciones irán centradas en la aplicación de medidas que permitan diferir la aplicación de los nuevos precios por las entidades que tienen contratos cerrados con vigor más allá del 1 de enero de 2026. Se contemplan acciones parejas a las empleadas en 2024, cuando los precios nuevos se aplicaron con los operadores ya entrada el verano.

Las nuevas tarifas afectarán tanto a las entradas en general, como a las que se venden a los residentes canarios ajenos a Lanzarote y La Graciosa. A los visitantes locales se les seguirá cobrando 2 euros por cada acceso.

Nuevos precios

En Las Montañas del Fuego pasará a costar la visita general 30 euros, quedando en 15 para los menores. Para residentes canarios, los precios serán 24 y 12.

Para entras en Los Jameos del Agua, como también pasará con La Cueva de Los Verdes, la visita general quedará en 17 euros; siendo de 8,5 euros para los menores. Para residentes canarios se tiene decidido que las nuevas tarifas sean también revisadas.

En cuanto al Jardín de Cactus, la entrada general quedará en poco menos de tres meses, siempre a expensas del acuerdo del consejo de administración, en 9 euros, al igual que se ha previsto para el Mirador del Río. Los menores pagarán 4,5 euros.

Y en lo que respecta al Castillo de San José, en el apartado museístico, las entradas básicas al recinto quedarán establecidas en las sumas de 5,4 y 2,7 euros.

Con la actualización «queremos posicionar nuestros espacios en un nivel competitivo frente a otros destinos similares, tanto a nivel regional como nacional», en versión de Ángel Vázquez. Además, el reajuste servirá para «empezar a destinar recursos de manera sistemática a medidas transformadoras que ayuden a los ciudadanos de Lanzarote, tanto en los sectores energéticos, como en los sociales y culturales».

Cuentas del año venidero

En el consejo de administración de este miércoles en el Castillo de San José, por otro lado, sí que se abordó la aprobación del presupuesto de 2026, con resultado favorable. Se elevará a 50,9 millones de euros, «en tono conservador», al estar sustentado en el cuadro de tarifas aún en vigor, dijo a CANARIAS7 el consejero delegado. Se aspira a que se puede alcanzar un beneficio por valor de 3,6 millones de euros.