Los Centros tendrán sistema dinámico de adquisición para sus proveedores Tendrá una dotación de 5,1 millones de euros durante tres años

CANARIAS7 CArrecife Lunes, 13 de octubre 2025, 22:40 Comenta Compartir

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo pondrán en marcha un procedimiento de contratación basado en el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), para facilitar el acceso de los proveedores a la venta de las materias primas de su oferta gastronómica. Se dividirá en once categorías y contará con 5,1 millones de euros para tres años de vigor.

Se trata, de manera básica, de crear un listado de proveedores que cumplen una serie de requisitos predefinidos y concurren en micro licitaciones que se lanza por las administraciones públicas.

«Es una apuesta firme por la calidad y el producto de proximidad», según explica el consejero delegado, Ángel Vázquez, «a través de un sistema que nos permitirá adquirir la mejor materia prima al mejor precio posible, en cualquier época del año. Es ahorro, es transparencia, es agilidad administrativa y es más concurrencia en las licitaciones y, por tanto, más calidad».

Temas

Lanzarote

Compras

Inversiones