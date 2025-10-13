Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Restaurante de Las Montañas del Fuego. c7

Los Centros tendrán sistema dinámico de adquisición para sus proveedores

Tendrá una dotación de 5,1 millones de euros durante tres años

CANARIAS7

CArrecife

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:40

Comenta

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo pondrán en marcha un procedimiento de contratación basado en el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), para facilitar el acceso de los proveedores a la venta de las materias primas de su oferta gastronómica. Se dividirá en once categorías y contará con 5,1 millones de euros para tres años de vigor.

Se trata, de manera básica, de crear un listado de proveedores que cumplen una serie de requisitos predefinidos y concurren en micro licitaciones que se lanza por las administraciones públicas.

«Es una apuesta firme por la calidad y el producto de proximidad», según explica el consejero delegado, Ángel Vázquez, «a través de un sistema que nos permitirá adquirir la mejor materia prima al mejor precio posible, en cualquier época del año. Es ahorro, es transparencia, es agilidad administrativa y es más concurrencia en las licitaciones y, por tanto, más calidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  5. 5 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  6. 6 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  7. 7 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  8. 8 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Centros tendrán sistema dinámico de adquisición para sus proveedores

Los Centros tendrán sistema dinámico de adquisición para sus proveedores