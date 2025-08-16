El Centro Cívico El Fondeadero tendrá nuevo aire acondicionado La instalación estará completada en dos semanas

CANARIAS7 Tias Viernes, 15 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tías está reformando las instalaciones de aire acondicionado del salón de actos del Centro Cívico El Fondeadero, en Puerto del Carmen, con una obra que incluye una intervención integral en el techo y que fue adjudicada a Técnicas de Climatización Calima, por 96.086,04 euros.

El objetivo es adaptar las dependencias municipales a las necesidades actuales de comodidad, bienestar y eficiencia energética, dentro del plan de mejora y modernización de los espacios públicos; según fuentes locales.

El nuevo sistema de climatización permitirá una regulación más eficiente de la temperatura en el salón de actos, mejorando el bienestar de los usuarios.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, visitó el jueves El Fondeadero; junto al primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; y la concejala de Cultura, Pepa González, para hacer un seguimiento del estado de las obras, que precisan de un par de semanas para su finalización.

Temas

Tías

Obras

Infraestructuras