La ESA centra la campaña de 2025 en Noruega y prescinde de la isla

Ejercicio de la Agencia Espacial Europea de finales de la pasada década.

Domingo, 12 de octubre 2025

Este otoño, a diferencia de los precedentes, no habrá astronautas e investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) en suelo lanzaroteño. Se debe a que se ha centrado la campaña de 2025 del programa Pangaea en territorio noruego, en la isla de Lofoten.

Está por ver qué acontecerá en 2026, toda vez que el acuerdo de colaboración suscrito a inicios de 2023 con Geoparque Lanzarote, con implicación del Cabildo, contemplaba un vínculo con validez hasta este año.

Fue en 2016 cuando se dieron los primeros ejercicios en Lanzarote, con vistas a futuras misiones a la Luna y Marte. Se ha trabajado en cuevas y zonas volcánicas, con cosmonautas.

Principalmente han servido los ejercicio para probar instrumental. Y han participado expertos ajenos a Europa, desplazados desde Asia y Estados Unidos.