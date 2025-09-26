Canchas para el torneo de bola Abuelos Conejeros Se está habilitando una gran parcela de la Medular de Arrecife, que ha dejado de servir como aparcamiento

J.R.S.L. Arrecife Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

El gran llano que hay en la Vía Medular de Arrecife, frente al Centro Cívico, está siendo acondicionado para acoger el torneo de bola canaria Abuelos Conejeros a estrenar en noviembre y final en mayo de 2026.

La acción ha obligado a cerrar el uso del espacio como aparcamiento. Se contempla la presencia de más de 70 canchas, según Juan Monzón, consejero insular de Deportes.

Se cuenta con que habrá más de 800 participantes, en más de un centenar de equipos; a tenor del ritmo que se contempla en materia de inscripciones. El plazo para apuntarse en la actividad ha quedado abierto este jueves 25 de septiembre.

«Este torneo no solo fomenta la práctica deportiva entre nuestros mayores, sino que también refuerza la convivencia, la participación social y la preservación de nuestras tradiciones más queridas», aseguró días atrás el consejero Juan Monzón, quien agradeció a los siete ayuntamientos «su implicación y colaboración en la organización».

Una vez cerrado el plazo de inscripciones, se configurará el calendario de encuentros, tanto a nivel femenino, como masculino.