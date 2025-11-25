Canarias y Lanzarote lideran la renovación de la Carta Mundial del Turismo Sostenible La adopción de la Carta +30 establece once principios que promueven el bienestar de la población local, el turismo regenerativo, la descarbonización y la justicia social, entre otros

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, presentaron este martes en la Sala de Presidencias del Parlamento de Canarias el acto oficial en el que se adoptará la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30.

La Conferencia Internacional de Turismo Sostenible se celebrará el próximo viernes, 28 de noviembre, en Jameos del Agua, en Lanzarote, coincidiendo con el 30º aniversario de la primera Carta aprobada en la isla en 1995. Bajo el lema «Una Isla, Una Carta», ambos responsables destacaron la importancia de este encuentro, que reunirá a expertos, instituciones y entidades de referencia, a fin de definir las líneas de actuación para las próximas décadas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aseguró que «la Carta se alinea con el nuevo turismo responsable, sostenible y regenerativo en el que está trabajando el Gobierno de Canarias» y destacó la importancia de que el sector empresarial, las organizaciones sindicales, las administraciones públicas, comunidades y viajeros «tengamos la misma hoja de ruta».

De León explicó que «se trata de un punto de inflexión y una llamada a la reflexión, treinta años después de aquella primera Carta de desarrollo sostenible, para reflexionar hacia dónde hemos avanzado; repensar qué hemos hecho mal y, poner retos de futuro a la Canarias del presente». Por ello, aseguró que «desde el Gobierno de Canarias reafirmamos el compromiso del Archipiélago con la sostenibilidad, siendo conscientes de que el turismo, bien gestionado, puede ser una herramienta para el equilibrio, la regeneración y el bienestar colectivo», señaló.

Este documento, al que el Consejo Canario de Turismo se adhirió el pasado mes de octubre, se estructura en torno a once principios que abordan cuestiones como la cultura

de paz, la regeneración de los recursos naturales, la revitalización del patrimonio cultural, la acción climática y la transformación del turismo hacia la descarbonización. También contempla el equilibrio turístico para preservar la calidad de vida de los residentes, la justicia económica y social, la educación, la innovación y la creación de alianzas orientadas al bien común.

«El objetivo es evolucionar hacia un turismo que genere valor económico y social equilibrado, respetando tanto a los residentes como al entorno», apuntó la consejera.

Por su parte, el pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó el pasado mes de junio por unanimidad la adopción de la Carta +30. El presidente de la Corporación Insular, Oswaldo Betancort, subrayó que esta actualización de la Carta supone «un acto de responsabilidad y de visión de futuro». En sus palabras, «celebrar treinta años de la Carta no es mirar atrás, sino mirar hacia adelante. En un contexto de cambio climático, presión turística, revolución digital y nuevas sensibilidades sociales, necesitamos un turismo que regenere, que cuide y que genere bienestar. Por eso este viernes adoptaremos los once principios de la Carta +30, que serán la brújula ética para Canarias y para todos los destinos que quieran avanzar en un modelo equilibrado y justo».

Durante la presentación, Betancort recordó que Lanzarote vuelve a liderar este proceso voluntariamente, igual que hizo hace tres décadas y nuevamente en 2015 en la cumbre de Vitoria-Gasteiz. «No estábamos obligados a actualizar la Carta, pero asumimos el liderazgo porque creemos en la sostenibilidad como un deber hacia las nuevas generaciones. Nuestra ciudadanía nos exige proteger el territorio, el paisaje y la identidad, y este acto refleja ese compromiso», añadió el presidente.

El acto previsto para el próximo viernes en Jameos del Agua, estará presidido por la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y se adoptará oficialmente la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30. Además, contará con un programa especializado en el que se abordarán los principales retos que afrontan los destinos turísticos contemporáneos: desde el sobreturismo y el acceso a la vivienda, hasta la acción climática, la transparencia, la movilidad sostenible, la innovación y la regeneración territorial.

La jornada incluirá diversas mesas de debate con la participación de representantes de la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares, Visit Finland, Amadeus, la European Travel Commission, Microsoft, KlimaLink, ALA, Turismo de Islas Canarias y la Tourism Sustainability Certification Alliance, entre otros organismos y entidades.

En el proceso de actualización de la Carta ha participado la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote; Turismo de Islas Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL); el Instituto de Turismo Responsable (ITR) y NESCTour.