Canal Gestión pide tiempo al Consorcio Insular del Agua para facilitar su salida La filial de Canal de Isabel II negocia el traspaso del ciclo integral del agua. La semana venidera se valorará en asamblea la respuesta

José R. Sánchez López Arrecife Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Casi medio año después del acuerdo tomado el 10 de abril en asamblea, por el Consorcio Insular del Agua (Cabildo y siete ayuntamientos), Canal Gestión Lanzarote ha pedido un periodo de tregua, de tres meses, en aras de aliviar tensiones entre las partes. La filial canaria de Canal de Isabel II confía en que este tiempo de gracia, en el proceso abierto para arrebatarle el ciclo integral del agua que asumiera en junio de 2013, debería ayudar a negociar una salida amistosa, mediante la cesión a un tercero de la responsabilidad actual.

Constan dos misivas de Canal Gestión Lanzarote, fechadas el 22 y el 26 de septiembre, según se confirmó por fuentes oficiales a CANARIAS7. Serán analizadas en la asamblea convocada para la mañana del lunes 6 de octubre, a celebrar en el Cabildo.

En caso de acuerdo favorable, se extendería, hasta bien avanzado el mes de marzo de 2026, el plazo que se abría en la primavera pasada para articular la ruptura del contrato. La medida se basó en que la empresa responsable del ciclo integral del agua estaba incumpliendo partes esenciales; como falta de inversiones comprometidas y escasas acciones para rebajar los niveles de pérdidas en la red, que año a año están muy por encima del tope del 30% de la producción. En el pasado año no se facturó el 56,2% de toda el agua que se había desalado para el abasto general.

Cabe recordar que Canal Gestión Lanzarote ya mantuvo contactos el pasado año con al menos tres mercantiles del sector, todas ellas con experiencia y solvencia demostrada, de cara a que se pudiera cerrar un posible traspaso. Fuentes de la entidad han reconocido a este periódico que se han mantenido nuevas negociaciones en fechas muy recientes.

«La cesión es posible»

Con respecto a la asamblea del lunes venidero, el presidente insular, Oswaldo Betancort, apreció este miércoles que «espero y deseo que los alcaldes y la alcaldesa entiendan de lo que estamos hablando y, después, dar un plazo de no más de tres meses para ver las ofertas que nos presenta el propio Canal».

Y sentenció Betancort, asimismo, que «creo que la noticia es que Canal está dispuesto a salir de Lanzarote, que ha entendido que esos incumplimientos producen un desequilibrio en el ciclo integral del agua», añadiendo que «esta vía de la cesión es posible», pues aparece en los pliegos del contrato suscrito en su día. «Nadie se va a ir de Lanzarote sin dejar una ficha financiera de inversión y con el cumplimiento de las obligaciones», consideró el presidente insular en referencia a que se han previsto garantías mínimas en favor de Lanzarote a la hora de ver cómo se articula la marcha de la empresa.

Por último, fue tajante el presidente insular al manifestar que «mi objetivo es que a ningún vecino de Lanzarote le falte el agua, independientemente de donde viva». Y dando por buena la opción de la cesión, «nadie se va a ir de Lanzarote y La Graciosa dejando un problema», sentenció.