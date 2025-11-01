El campo de fútbol de Teguise estrenará cubierta en la grada La obra se deberá ejecutar en 2026, con patrocinio cabildicio

José Ramón Sánchez López Teguise Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21

Durante 2026, por espacio aproximado de medio año, se contempla el desarrollo de obras en el campo de fútbol de Teguise, a bien de que las gradas cuenten en su mayor parte con cubierta. La actuación será posible gracias al patrocinio del Cabildo, contándose de salida con un presupuesto de algo más de 562.100 euros, según se ha hecho constar de manera oficial.

La iniciativa atiende a una petición trasladada nada menos que en 2010 por el Consistorio de Teguise, que en su momento fue responsable del proyecto, así como de la posterior revisión.

Se tiene en cuenta que el campo de fútbol de Los Molinos es uno de los principales núcleos de actividad deportiva en Teguise, con capacidad para dar buen acomodo a unas 1.500 personas en la grada principal, vinculada con la calle Gadifer de la Salle, en la zona norte del recinto balompédico.

Durante la ejecución de las obras no se podrá acceder a los vestuarios, situados bajo la grada, por lo se ha propuesto ejecutar la mayor parte de las faenas durante el periodo estival. Para los días en que coincidan las labores con los entrenamientos y las competiciones, se deberán habilitar unos vestuarios provisionales, actuación que en principio corresponderá al Ayuntamiento.

Por de pronto se ha marcado el 14 de noviembre como tope para el registro de ofertas. Con este fundamento, se puede colegir que sea en el primer trimestre de 2026 cuando pueda concretarse la adjudicación.