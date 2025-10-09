La campaña de captación de turismo norteamericano dará réditos en 2026 Hay acuerdos con varias aerolíneas para permitir la llegada de viajeros de Canadá y Estados Unidos haciendo escala en Madrid, Londres y Dublín

José R. Sánchez López Arrecife Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:21

Las recientes campañas de difusión de los encantos de la isla en Boston y Toronto, en consonancia con un plan de trabajo presentado en marzo por la Sociedad de Promoción Turística de Lanzarote (SPEL), tendrán resultados efectivos a comienzos de 2026; se dio a entender en la valoración hecha este miércoles en el Cabildo por el presidente insular, Oswaldo Betancort; en compañía de Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote (FTL); y Héctor Fernández, consejero de la SPEL.

Los viajeros norteamericanos tienen un alto valor añadido, «por tener tiempo y tener dinero», explicó Pérez; amplificando así las palabras del presidente insular, valedor de las acciones en Estados Unidos y Canadá, dado que «la rentabilidad es indiscutible», dijo Betancort. Añadió Fernández que el gasto medio de este turista es superior en un 50% en el destino al que hace uno europeo.

Para que la iniciativa prospere, se han entablado principios de acuerdo con Iberia, British Airways y Aer Lingus; aerolíneas con presencia de primer orden en Madrid, Londres y Dublín. En los tres casos, se confía en que prosperen acciones para facilitar las escalas y tener condiciones económicas especiales en los desplazamientos hasta Lanzarote.

En el caso de Iberia está bastante avanzada la negociación. Y también constan avances notables con Aer Lingus, entidad que en septiembre fue galardonada con el Premio Isla de Lanzarote en la gala por el día del turismo, en reconocimiento al trato que la compañía irlandesa de bandera lleva años dispensando a la isla.

En lo que se refiere a British Airways, se confía en que resulte definitiva la reunión concertada en la capital británica para dentro de un par de semanas, en el marco de la feria turística de Londres (World Travel Market).

Cambio de modelo

Los visitantes venidos desde Estados Unidos y Canadá serán clientes potenciales, en primer lugar, de los hoteles de cinco estrellas, en el marco de que «están buscando destinos no saturados, nuevos y diferentes», dijo Susana Pérez. Y dejarán beneficios por encima de la media, por ser proclives a estancias relativamente prolongadas, de manera que «harán falta menos rotaciones», añadió Héctor Fernández.

«Tenemos un destino que puede competir por encima de cualquiera», sentenció Oswaldo Betancort; confiado en que el mercado de América del Norte sirva para dar mayor empaque a la calidad, con la cantidad de turistas en segundo plano. «Estamos liderando el cambio del modelo turístico en Canarias», apuntaló el presidente insular en la comparecencia ante los periodistas.