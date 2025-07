El camello de Lanzarote portada en los principales medios europeos

Jueves, 24 de julio 2025, 09:47 Compartir

La Asociación de Camelleros de Lanzarote lanza una campaña internacional con un mensaje de mejora, transparencia y avance logrado en su principal actividad actual: la turística.

«Buscamos visibilizar cómo se preserva el camello canario en Lanzarote, dar a conocer a nuestros visitantes potenciales la existencia en la isla de una de las cabañas más grandes e importantes de Europa, así como la posibilidad de vivir una experiencia única en el Parque Nacional de Timanfaya, una actividad que hace sostenible el mantenimiento de la cabaña y donde prima el respeto por el entorno y el bienestar animal». Señala su presidente, Francisco Mesa, desde ACALAN.

Cerca del millón de impresiones desde el inicio de la campaña

La Asociación Cultural para el Fomento y Desarrollo del Camello Canario en LanzaroteACALAN, asociación sin ánimo de lucro, ha lanzado esta campaña en los principales mercados turísticos de Lanzarote: Reino Unido, Francia y Alemania. El spot se ha visibilizado en medios de comunicación de gran renombre internacional como: The Times, The Independent, Slate, Huffington Post (France) o The Epoch Time. Una acción que trata de generar reconocimiento y conciencia, sobre la importancia de los cuidados realizados por el equipo humano de ACALAN para la preservación del camello canario, una especie autóctona en peligro de extinción. Su labor diaria se centra en garantizar el bienestar de los animales y dar a conocer su papel histórico y actual en la isla, especialmente en el Parque Nacional de Timanfaya.

Su presidente, Francisco Mesa, recalca una vez más la importancia de adaptarse al mercado actual. El objetivo principal de la campaña publicitaria es llegar a todo viajero con un mensaje de mejora, transparencia y avance logrado para la actividad del paseo en camello. Una forma de asegurar y preservar a largo plazo, la conservación de la cabaña más importante de Europa, cuya continuidad se sostiene fundamentalmente por su atractivo turístico. Llama la atención la capacidad de transformación de esta actividad, que desde hace más de 50 años, se dedica a revelar con orgullo al turista, otra peculiaridad única en la isla de Lanzarote, un legado que se desea que permanezca para las futuras generaciones. Además, no descartan la apertura de unas nuevas instalaciones donde se visite y conozca de primera mano el cuidado del camello. Entre otras iniciativas llevadas a cabo por la asociación destacan: la creación de una página web, la optimización de la central de reservas con mayor funcionalidad, precisión y flexibilidad horaria, así como el acceso a un canal informativo.

En definitiva, la Asociación de Camelleros de Lanzarote, quiere enseñar cómo viven los camellos en Lanzarote y cómo se desarrolla su actividad, algunos datos en este sentido: actualmente existen en Lanzarote más de 300 camellos, donde se cuida la rotación para ofrecer la experiencia en Timanfaya primando el cuidado y descanso del animal. Gracias al turismo regulado, hoy su supervivencia es posible, mas allá del paseo turístico, esta especie tiene gran potencial en la producción ganadera. Desde la conciencia y ética de esta actividad, ACALAN confía en que tradición e innovación pueden convivir a través de la preservación y divulgación de esta especie única, el camello canario.

