Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
Visita del alcalde a las obras. C7

Cambios en el parque dedicado a Manrique en Tinajo

Se han trasladado demandas desde el Ayuntamiento a la entidad que ejecuta los trabajos

CANARIAS7

Tinajo

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:31

La adecuación del parque dedicado a César Manrique en Tinajo se rematará con algún cambio propuesto desde el Ayuntamiento; según se valoró en la visita a las obras del alcalde, Jesús Machín.

Deberá estar para inicios de 2026, con patrocinio cabildicio. Se ejecuta por Lanzagrava, a cambio de 1,63 millones de euros.

Esta propuesta en el casco de Tinajo se trata de una acción integrada en el plan de sostenibilidad turística en destino 2023, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

«Esta obra mejorará enormemente esta zona de Tinajo, algo que buscábamos hace años en el Ayuntamiento», en versión del alcalde. Se basa la iniciativa en aprovechar la infraestructura previa en el parque del Calvario.

Proyecto en marcha

Se han planificado demoliciones, para aprovechar de mejor modo la parcela, de 8.170 metros cuadrados. Se está mejorando el firme e igual se hará con los accesos, con cambios a mejor a nivel de iluminación del espacio. En la parte principal de la actuación figura un nuevo gradería y se construirá una cafetería. La propuesta, asimismo, contempla la reforma del escenario, la reforma de la parada de guaguas y presencia de nuevas jardineras, con amplia vegetación.

