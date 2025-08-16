Calzada traslada a la Policía Portuaria el plácet para mantener las luces de patrulla Días atrás hubo un nuevo desencuentro con agentes locales de Arrecife

José R. Sánchez López Arrecife Sábado, 16 de agosto 2025, 20:20 Comenta Compartir

Los vehículos de patrulla de la Policía Portuaria que operan en Arrecife van a seguir empleando las torretas de luces azules, según quedó en claro en un reciente encuentro de agentes con presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. En el encuentro, la máxima responsable de la entidad dio su plácet, en el marco de los desencuentros que se vienen produciendo desde hace más de un año, con multas de por medio, con agentes locales de la capital.

Aseveró Calzada en la reunión que se valorarán medidas judiciales en caso de que los encontronazos se sigan produciendo. Y no se descartan expedientes de sanción en respuesta a las actuaciones que vienen protagonizando dos funcionarios de Arrecife.

Cabe recordar que la mayor parte de los desencuentros datan de la segunda mitad de 2024, con denuncias de la Policía Local a funcionarios portuarios prestando servicio en vehículos de patrulla dotados con dispositivos V3. Estas propuestas de sanción, sobre una decena, consta que han sido anuladas por la Dirección General de Tráfico.

Se han dado nuevos episodios desagradables durante este verano. Consta uno a final de junio, del que dio cuenta este periódico. Y hubo otro el pasado fin de semana, del que se ha dado traslado a los responsables portuarios, de cara a futuras acciones.

La representación sindical de los agentes portuarios (SPPLB) ha pedido documentos en el Consistorio, para posibles actuaciones.