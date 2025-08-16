Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de agentes portuarios en Naos. CBL

Calzada traslada a la Policía Portuaria el plácet para mantener las luces de patrulla

Días atrás hubo un nuevo desencuentro con agentes locales de Arrecife

José R. Sánchez López

Arrecife

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:20

Los vehículos de patrulla de la Policía Portuaria que operan en Arrecife van a seguir empleando las torretas de luces azules, según quedó en claro en un reciente encuentro de agentes con presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. En el encuentro, la máxima responsable de la entidad dio su plácet, en el marco de los desencuentros que se vienen produciendo desde hace más de un año, con multas de por medio, con agentes locales de la capital.

Aseveró Calzada en la reunión que se valorarán medidas judiciales en caso de que los encontronazos se sigan produciendo. Y no se descartan expedientes de sanción en respuesta a las actuaciones que vienen protagonizando dos funcionarios de Arrecife.

Cabe recordar que la mayor parte de los desencuentros datan de la segunda mitad de 2024, con denuncias de la Policía Local a funcionarios portuarios prestando servicio en vehículos de patrulla dotados con dispositivos V3. Estas propuestas de sanción, sobre una decena, consta que han sido anuladas por la Dirección General de Tráfico.

Se han dado nuevos episodios desagradables durante este verano. Consta uno a final de junio, del que dio cuenta este periódico. Y hubo otro el pasado fin de semana, del que se ha dado traslado a los responsables portuarios, de cara a futuras acciones.

La representación sindical de los agentes portuarios (SPPLB) ha pedido documentos en el Consistorio, para posibles actuaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  7. 7 Las Lagunetas, el balcón del centro que resiste al calor
  8. 8 Las Torres planta su protesta en La Barra
  9. 9 La viñeta de Morgan de este sábado 16 de agosto
  10. 10 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Calzada traslada a la Policía Portuaria el plácet para mantener las luces de patrulla

Calzada traslada a la Policía Portuaria el plácet para mantener las luces de patrulla