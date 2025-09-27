Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Griezmann redondea el derbi con el quinto del Atlético
Público recibiendo a nadadores en Caleta de Sebo. COBER LANZAROTE

Caleta de Sebo repite como epicentro de fiesta y deporte

29ª Travesía a Nado El Río. ·

De 500 inscritos, por la línea de meta pasaron 406 aventureros; comandados por Álvaro Cabrera y Natalia Emilia Sasu

José R. Sánchez López

Teguise

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:15

El puerto de Caleta de Sebo, con una explanada que será objeto de una mejora relevante en pocas semanas, fue este sábado escenario de la 29ª Travesía a Nado El Río. Con cientos de protagonistas en el agua y un buen número de acompañantes, se vivió en La Graciosa una intensa jornada festiva, con inicio matinal y desenlace ya bien entrada la tarde.

A nivel masculino quedó compuesto el terceto principal por Álvaro Cabrera (Faynagua Ciudad de Telde), Kimbo Vallejo (Vulcania) y Herminio Fernández (Nadamás), el mejor en la categoría júnior; en un disputado desenlace. Los tres, por debajo de 37 minutos, apenas se distanciaron en medio minuto, tras un recorrido próximo a 2.600 metros.

En el ámbito femenino, Natalia Emilia Sasu (Nadamás), capaz de completar la relevante cita en poco más de 40 minutos, fue quien primero tocó tierra graciosera, como pasó en 2024. Acto seguido, Sheila Pulido (Faynagua Ciudad de Telde) y la joven Nora Delgado (Nadamás).

Principales protagonistas masculinos de la actividad. COBER LANZAROTE

De 500 inscripciones, acabaron tomando la salida 417 participantes, atendiendo a las mochilas recogidas; completando la singular singladura justamente 406 nadadores.

Componentes del cuadro de honor a nivel femenino. COBER LANZAROTE

En la entrega de menciones, precedente de la tradicional paella de hermanamiento, el consejero de Deportes, Juan Monzón, avanzó que la edición de 2026 se hará el 19 de septiembre, con inscripciones previas en junio. Y con respecto a la cita recién terminada sentenció que «es un orgullo contar con un evento que trasciende lo deportivo y que se ha convertido en un referente dentro y fuera de nuestras islas».

Desde 1993

Con organización del Real Club Victoria de Gran Canaria, fue en el mes de septiembre de 1993 cuando se celebró la primera edición de la Travesía a Nado El Río, con apenas unos 50 participantes, en una experiencia con apoyos escasos. Se mantuvo la iniciativa año a año, tomando una envergadura que invitó al Cabildo a hacerse cargo del control, toda que en cada cita era común la presencia de cientos de nadadores. Alguna vez, sobre 700.

Momento de la partida desde la costa de Lanzarote. COBER LANZAROTE

La cita ha venido siendo una cita social de primer orden en el arranque del otoño en todo este siglo. Incluso cuando no se pudo nadar, por la mar complicada y el fuerte viento, como aconteciera en 2019, en 2021 y en 2023. No se convocó el encuentro en 2020, debido a que eran bien evidentes las consecuencias de las crisis por la pandemia.

