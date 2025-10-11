Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Jesús Tovar, vicepresidenta; y Oswaldo Betancort, presidente. CBL

El Cabildo ultima la compra de seis inmuebles de uso sociosanitario

De presupuesto, casi 9,3 millones de euros

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:56

Comenta

El Cabildo, a través de una iniciativa promovida desde el Área de Bienestar Social e Inclusión, con Marci Acuña al frente, ha tomado medidas para licitar la compra de media docena de inmuebles, en diversos puntos en la isla, para destinarlos a nuevos centros de carácter sociosanitario, en la línea de ofrecer espacios más amables en el modelo de atención insular. De presupuesto, casi 9,3 millones de euros.

Se aspira a un primer inmueble en Arrecife, con destino al sector dependencia-discapacidad en régimen residencial, de al menos 15 plazas; y a un inmueble en Haría, con destino al sector de dependencia-mayores en régimen residencial, para al menos 10 plazas.

Además, se quiere un inmueble en Tinajo, con destino al sector de dependencia-mayores en régimen de estancia diurna, de al menos 20 plazas; junto con otro inmueble en Arrecife, con destino al sector de dependencia-discapacidad intelectual y física en régimen de estancia diurna, con 20 plazas.

Y de cierre, también hay prioridad para un inmueble en Yaiza, para el sector de dependencia-mayores en régimen de estancia residencial, de al menos 15 plazas; y para otro inmueble en Arrecife, con destino al sector de dependencia-mayores en régimen de estancia diurna, de 20 plazas.

La relación es fruto del consenso en materia de políticas sociales en el pacto de gobierno, tras encuentros entre el presidente, Oswaldo Betancort; y la vicepresidenta, María Jesús Tovar, también titular de Hacienda.l

La primera Corporación ise encargará de valorar el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad, con buenas condiciones de habitabilidad y conservación, exigiendo el cumplimiento con los requisitos de seguridad, funcionalidad, accesibilidad, ahorro de energía, protección frente al ruido, salubridad y todos los exigibles de la normativa en vigor que fuere de aplicación; según el presidente.

«Seguimos apostando por la creación de plazas sociosanitarias que respondan de forma real a la necesidad de lanzaroteños y gracioseros», añadió en la tarde de este viernes Tovar.

