El Cabildo ultima las adjudicaciones para la limpieza de todos sus recintos Para los contratos de cuatro años de vigor se prevé un desembolso de 7,8 millones de euros. En 2024 hubo que dejar sin efecto la convocatoria

José R. Sánchez López Arrecife Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04 Comenta Compartir

Antes de finalizar el año, muy probablemente entrado el otoño, se conocerán las adjudicaciones que permitirán al Cabildo mantener la limpieza cotidiana de sus numerosas instalaciones. Para hacer valer los nuevos contratos se cuenta con un presupuesto para cuatro años de 7,8 millones de euros. Y consta oficialmente que seis propuestas han pasado las cribas para protagonizar la firma de los acuerdos.

El procedimiento se estrenó a finales de 2024, tras antes haberse tenido que anular una licitación con la misma finalidad, por una tara en materia económica. La anterior convocatoria, de la que se supo de la anulación en el pasado verano, contaba con un presupuesto de 7,4 millones de euros. Quedó sin efecto por un recurso de Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, organización que observó fallos graves en los pliegos del concurso.

Anulada la actuación, la mayor parte de las bases se aprovecharon al tiempo de retomarse el asunto. Se aspira a garantizar el óptimo estado de las instalaciones dependientes del Cabildo, «mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y asegurando un mantenimiento eficiente y sostenible», según se dio a entender por fuentes oficiales de la primera Corporación.

Cinco lotes

Un primer lote guarda relación con la sede central cabildicia, mientras que un segundo lote tiene que ver con la Ciudad Deportiva Lanzarote y otras instalaciones de similar porte. El tercero está relacionado con la Biblioteca Insular y otras dependencias de rango cultural; quedando el cuarto para la Escuela de Turismo y anexos. El quinto tiene que ver con recintos de carácter social.

En febrero se dio registro a la presentación de propuestas de siete entidades, si bien una de ellas hubo que dejar de lado, por haber registrado documentación dentro de los plazos marcados.

De las seis restantes cabe añadir que han sido aceptadas por los técnicos tras varias consultas en los últimos meses. El listado se conforma por ofertas de Capross 2024 y Activa Lanzarote GDMA, en conjunto; Ilunion Limpieza y Medioambiente; Lincamar, en solitario, como acontece también con las restantes; Lirecan Servicios Integrales; Lumar Mantenimiento, entidad de capital local; y Samyl Facility Service.

En varios informes fechados la pasada semana se dan opciones para la firma a tres de las seis propuestas, en base a puntuaciones técnicas bajo diversos criterios; y tras diversas subsanaciones certificadas y el registro de la documentación pedida a los diversos actores, durante la primera quincena del mes.