El Cabildo tramitará la compra de nuevo suelo para vivienda social

Se cederán las parcelas al Gobierno de Canarias

Arrecife

Martes, 19 de agosto 2025, 22:43

El grupo de gobierno del Cabildo tiene el compromiso de «seguir comprando suelo y cederlo al Gobierno de Canarias para la construcción de nuevas promociones de vivienda pública en la isla», según dejó en claro el presidente insular, Oswaldo Betancort, en la visita hecha a las obras que se ejecutan en Arrecife, en Maneje, destinadas a estrenar 201 unidades, a través de tres lotes.

En la visita estuvieron el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega; y el titular insular del ramo, Miguel Ángel Jiménez; testigos ambos del compromiso del presidente de «seguir redoblando esfuerzos durante la segunda mitad del mandato»; tanto para comprar suelo, como para concretar «nuevas adquisiciones de edificios que irán destinarlos al alquiler asequible de vivienda y en nuevas líneas de subvención al alquiler».

Está por ver qué presupuesto concreto se maneja para estas futuras adquisiciones; que se sumarán a las ejecutadas, principalmente en Arrecife y Yaiza, en la primera mitad del mandato.

Actividad en desarrollo en Maneje

De las viviendas en construcción en Maneje cabe apreciar que el primer lote, en construcción desde el pasado mandato, se prevé que pueda estar completado ya bien avanzado 2026. El segundo lote también es probable que pueda estar al final del año venidero o a comienzos de 2027. Y se acabará con posterioridad el tercero de los lotes, cada uno de ellos con 67 unidades, tras la primera piedra dispuesta en el tramo final del pasado ejercicio.

