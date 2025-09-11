El Cabildo retoma el plan contra los suicidios en secundaria y a nivel deportivo Se cuenta en este nuevo curso con la implicación de diez especialistas en salud mental

Miércoles, 10 de septiembre 2025

Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, con el consejero Marci Acuña al frente, ha puesto en marcha una nueva edición del programa de prevención y promoción de la salud mental en los centros de secundaria, así como en escuelas y clubes deportivos.

Hay colaboración del Gobierno de Canarias, así como del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, se dijo en la presentación efectuada este miércoles en dependencias de la primera Corporación.

Por el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida, se presentó en sociedad al equipo de diez profesionales psicólogos que forman parte de este programa. Darán asesoramiento en materia de prevención y promoción de la salud mental al profesorado y la población juvenil.

Valoraciones

«La salud mental de nuestros jóvenes está en juego y desde el Cabildo lanzaroteño estamos impulsando acciones para proteger y fortalecer a nuestros chicos y chicas adolescentes, apostando por la prevención», afirmó Acuña. Se cuenta con una partida inicial de 300.000 euros: para llegar a los 23 centros que ofrecen clases de secundaria en la isla.

La coordinadora del proyecto, la psicóloga Paloma Quesada, dijo que «la clave de este programa es dotar a la comunidad educativa y deportiva de herramientas prácticas para identificar señales de alarma», así como para brindar apoyo; coincidiendo al respecto el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez.

«La puesta en marcha de este convenio refuerza la necesidad de trabajar de manera conjunta instituciones y profesionales para generar entornos más seguros y protectores, donde nuestros jóvenes se sientan escuchados, comprendidos y acompañados», indicó Sánchez en términos concretos.

También se presentó un video institucional para redes sociales donde ahondan en la importancia de hablar, escuchar y acompañar y recordar que existe el teléfono gratuito 024, disponible las 24 horas. Se trata de una línea de atención a la conducta suicida que ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia.