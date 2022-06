El Cabildo y Radio Ecca formarán a más de 600 personas en Lanzarote

El área de Empleo del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con Radio Ecca, ha puesto en marcha un nuevo programa de formación para el empleo y en idiomas del que se podrán beneficiar un total de 610 personas residentes en la isla de forma totalmente gratuita.

Cursos gratuitos de inglés, alemán y francés

En relación con la formación en idiomas, se ha reeditado el proyecto 'We are Lanzarote', que ya se encuentra en marcha, para mejorar las competencias en inglés de aquellas personas que lo deseen. A partir de ahora contará con cuatro niveles. En concreto, el programa 'We Are Lanzarote II' comenzará el lunes 20 de junio, mientras que el curso correspondiente al tercer nivel iniciará en septiembre y el del cuarto nivel en noviembre.

Además, también se ofrece la posibilidad de formarse en alemán y francés a través de las acciones formativas 'Guten Tag' y 'Cours de Français', que cuentan con 75 plazas cada una de ellas y que también arrancarán en los meses de septiembre y noviembre respectivamente.

Cursos de formación para el empleo

En cuanto a la formación para el empleo son dos los cursos que se ofrecen, uno de 'Manipulación de Alimentos' y otro de 'Servicios y recursos para una sociedad digital', con 30 plazas cada uno. En este caso, los cursos se desarrollarán de octubre a diciembre de este año. Las personas interesadas pueden realizar sus inscripciones de forma online.