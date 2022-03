El Cabildo organiza varios actos para conmemorar el Día de la Visibilidad Trans

La Consejería de Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo, en colaboración con las asociaciones Lánzate, LanzaEntiende y Chrysallis, ha organizado varias actividades para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo.

«Debemos hacer visible la realidad de las personas trans, así como reivindicar sus derechos y luchar contra la transfobia y la discriminación que lamentablemente sigue sufriendo este colectivo», ha señalado la consejera de Educación, Juventud e Igualdad, Myriam Barros.

Para empezar, para el miércoles se organizó un coloquio, con Aarón Rodríguez, persona no binaria que coordina el Grupo Joven de FELGTBI+, la influencer Selena Milán, el activista trans Marcus Peña, y Aithamy Dominguez, médico del Servicio Canario de Salud.

El jueves 31 de marzo, a las 10.30 horas, se llevará a cabo una lectura de manifiesto en la puerta del Cabildo, en la que participarán las asociaciones Lánzate, Lanzaentiende y Chrysallis.

A las 18:00 horas y también en el salón de actos de la Biblioteca Insular, se presentará el libro 'En el medio', escrito por Alexis Erbez Díaz, persona no binaria de La Laguna (Tenerife). En este libro se describe la experiencia de una persona no binaria, una persona que no encaja y que descubre que ninguna de las casillas es la adecuada para ella. Y lo hace a través de una historia en la que Alexis Erbez Díez coge su experiencia personal y la convierte en un cuento ilustrado que refleja a la perfección su sentimiento a lo largo de los años. Además, cuenta de forma semibiográfica esas vivencias que le llevaron a ser quien es a día de hoy.