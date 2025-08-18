El Cabildo da luz verde a 356.000 euros en ayudas al deporte insular Se podrá optar a las subvenciones en cuanto se hagan las publicaciones oficiales oportunas

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 18 de agosto 2025, 22:38 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha dado luz verde a dos convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva, que suman un total de 356.000 euros en conjunto.

La primera de las convocatorias, dotada con 168.000 euros, tiene como objetivo sufragar los gastos de organización de competiciones oficiales y no oficiales celebradas en Lanzarote y La Graciosa durante la vencida temporada 2024-2025.

La segunda convocatoria, dotada con 188.000 euros, está enfocada en la promoción y fomento de los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales.

Las bases para optar a los fondos se dará a conocer en pocos días en varios canales oficiales.

Valoración

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó tras el Consejo de Gobierno que estas líneas de ayuda «son una muestra clara de que el deporte es una inversión en salud, en cohesión social y en identidad», añandiendo que «no sólo apoyamos a quienes compiten y organizan eventos deportivos, sino que también apostamos por mantener vivas nuestras señas de identidad cultural, como la Lucha Canaria y otros deportes autóctonos que forman parte de la historia y el alma de la isla».

Por su parte, el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, subrayó que con estas subvenciones «consolidamos nuestro compromiso con el deporte insular, apoyando tanto la organización de competiciones como el impulso de nuestras disciplinas autóctonas». Asimismo, quiso poner en valor el trabajo de todas las entidades deportivas de Lanzarote y La Graciosa «que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen a la formación de personas, al fomento de hábitos de vida saludables y a la proyección de la isla como un territorio activo y con una fuerte identidad cultural».