Imagen de la iglesia de la Virgen de los Dolores en Lanzarote.
Imagen de la iglesia de la Virgen de los Dolores en Lanzarote. C7

El Cabildo lanza un vídeo que combina humor e identidad canaria para invitar a vivir la Romería de Dolores «con fundamento»

La pieza audiovisual, dirigida por los humoristas canarios Darío López y Nacho Peña, pone en valor la vestimenta típica, los carros artesanales, la música parrandera y las soletas, en el marco de la Festividad de Dolores y la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:30

El Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura y de Artesanía, ha lanzado un vídeo con motivo de la Romería de Dolores que combina humor y tradición bajo el lema «Pa' Dolores con fundamento». La pieza, dirigida por los humoristas canarios Darío López y Nacho Peña, invita a la ciudadanía a acudir a la romería bien ataviada y con respeto por el sentido de la ofrenda, reforzando la identidad cultural de Lanzarote.

El vídeo introduce el concepto de la Inspección Técnica Romera (ITR), que «certifica» que quienes participan lo hacen «con fundamento»: con traje típico, acompañados por carro conejero artesano, burro, música parrandera y comida canaria. Todo ello con un tono humorístico, pero dejando clara la importancia de la vestimenta y el comportamiento durante el recorrido: «Esto es más que una fiesta, es una ofrenda; no se camina, se acompaña», expresa Nacho Peña durante la pieza audiovisual.

La producción también incluye un guiño a las soletas, protagonistas de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote, y concluye con el sello «Pa' Dolores con fundamento 2025» colocado sobre un carro típico, simbolizando la aprobación de la ITR.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que «la Romería de Dolores es un momento de unidad, de respeto y de orgullo por nuestras tradiciones. Con este trabajo queremos recordar que acudir a la romería es honrar a nuestra patrona y a nuestra identidad insular. Lanzarote demuestra, una vez más, que sabemos cuidar lo nuestro, celebrarlo y transmitirlo con fundamento».

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín, subrayó que «la cultura canaria se transmite en gestos como estos, en la forma de vestirnos, en la música que acompaña el camino, en los carros que se engalanan. Este vídeo es una invitación a aprender, a mantener vivo un legado que nos identifica y que queremos dejar a las próximas generaciones».

Asimismo, la consejera de Artesanía, Aroa Revelo, destacó que «esta pieza audiovisual conecta de una manera creativa con la población, transmitiendo que la romería es tradición viva y que cada detalle, desde la vestimenta hasta el calzado, forma parte de nuestra identidad. Las soletas, que este año protagonizan la Feria de Artesanía, son un ejemplo de ello».

El Cabildo de Lanzarote agradece la colaboración de la Agrupación Timbayba, de la Quesería Filo El Cuchillo, del Ayuntamiento de Tinajo y de la familia Cabrera, cuyo apoyo hizo posible la grabación. Asimismo, invita a la ciudadanía a participar en la Romería de Dolores y a disfrutar de la 36ª Feria de Artesanía.

