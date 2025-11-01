El Cabildo se garantiza por 5,5 millones de euros el cuidado de las carreteras El contrato de inminente firma contempla tener el servicio cotidiana por espacio de tres años. Se ha decidido confiar en Señalizaciones Villar

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21

En el transcurso de este mes se confía en que se rubrique el contrato por el que el Cabildo se garantizará el cuidado cotidiano de las carreteras de rango insular. Se ha decidido confiar en la mercantil Señalizaciones Villar, con la que ya se ha mantenido relación, a cambio de un desembolso de algo más de 5,5 millones de euros; según acuerdo oficial adoptado el 28 de octubre donde se valida la adjudicación.

La relación entre las partes se tiene establecido que sea de tres años, de manera que el vínculo deberá tener vigor hasta finales de 2028, con la opción entonces de concretar alguna extensión del acuerdo, por un par de años más. Y contará el contrato con la virtud de que supondrá para las arcas insulares un desembolso por debajo del presupuesto de salida dado a conocer a conocer a comienzos de año, que se elevaba a una cantidad cercana a 7,27 millones de euros.

La empresa seleccionada se encargará del mantenimiento cotidiano de los 48 trazados viarios bajo titularidad insular, con una extensión de 344 kilómetros, según se hizo constar en las bases de la licitación dada a conocer en su día por el Área de Obras Públicas, con Jacobo Medina como titular. Como poco, tal y como en su día publicó CANARIAS7, el servicio cotidiano de mantenimiento de las carreteras repartidas entre los siete municipios deberá contar con una plantilla de al menos 21 profesionales. Las actividades de aseo, arreglo y cuidado de las carreteras se deberán ejecutar en fechas laborables, entre las 7.00 y las 15.00 horas.

Semáforos para la velocidad

En el contrato se dará validez a un apartado específico dedicado al cuidado de los 24 puntos, repartidos por varios municipios, con presencia de semáforos destinados a regular la velocidad de la circulación, principalmente dentro de los municipios de Teguise y Yaiza. Además, se contempla la aplicación de un protocolo de cara al cuidado de los 14 espacios donde se cuenta con luminaria especial, destacando más de una decena de glorietas.

Otro apartado significativo está vinculado a la retirada de los cadáveres de animales. Se han establecido medidas de cara a que se proceda a la identificación en caso de ser animales de compañía.

Cabe tener en cuenta que la entidad escogida tiene presencia cotidiana en Lanzarote, aspecto que le ha servido para ganar enteros a la hora de ser valorada por los técnicos. Señalizaciones Villar ya tiene experiencia en labores de mantenimiento del viario y es la mercantil que se encargó de la construcción del nuevo paso de acceso a Playa Honda, que entró en funcionamiento a mediados del pasado periodo estival.

Mejor acceso a Caleta de Famara

A nivel viario, cabe añadir que ya es oficial el acuerdo que determina que sea Lanzagrava la entidad que se encargará de mejorar el trazado LZ-402, en el tramo más próximo a Caleta de Famara, en la actualidad dañado, por efectos de la lluvia y del paso constante de jable. La iniciativa saldrá adelante a cambio de un desembolso del Cabildo de cerca de 392.200 euros. Los trabajos se deberán concretar en un plazo máximo de dos meses, a partir de la firma del acta de replanteo.