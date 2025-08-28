El Cabildo esperará a los contratos para anunciar los actos musicales de Dolores Se quiere evitar una situación conflictiva como la de Arrecife, con Alejandro Fernández. Se aspira a que actúen Vanesa Martín y Rosana

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

A menos de dos semanas del inicio de las fiestas insulares dedicadas a la Virgen de Los Volcanes, con epicentro en la ermita de Dolores y alrededores, aún no es oficial el programa de actos, con apadrinamiento del Cabildo y del Consistorio de Tinajo. Obedece a que aún quedan contratos por firmar con varios de los artistas comprometidos, se dio a entender en una cita con los periodistas para dar cuenta de cómo se espera que sea la 36ª Feria Insular de Artesanía.

Se dio a entender que se quiere evitar una situación embarazosa como la vivida esta misma semana en Arrecife con las fiestas de San Ginés. El contrato de la actuación de Alejandro Fernández, a quien se nombró varias veces en la rueda de prensa, se firmó pocas horas antes del espectáculo, una vez que el alcalde, Yonathan de León, levantó el reparo de Intervención, permitiéndose así que cobrara forma el espectáculo, con un coste directo cifrado en 749.000 euros.

En principio, se dio a entender por el presidente insular, Oswaldo Betancort; y por el titular de Cultura, Jesús Machín Tavío, habrá que esperar hasta la semana venidera para presentar el programa definitivo. Será entonces cuando se certifique que el 14 de septiembre actuará Vanesa Martín, tras la jornada previa protagonizar una gala, con entradas de pago, en Valladolid; quedando para la noche posterior la actuación de la local Rosana.

Pregón con aire futbolístico

Hay algunas actividades que ya están cerradas. Sirva comentar que es seguro que el pregón, en la noche del 9 de septiembre, correrá a cargo de una delegación del Club de Fútbol Tinajo; precisó a CANARIAS7 el alcalde, Jesús Machin. Será junto a la ermita en Mancha Blanca, con una infraestructura que en parte se aprovechará en la tarde del 10 de septiembre para el estreno oficial de la 36ª Feria Insular de Artesanía, atendiendo a la versión de la consejera del ramo, Aroa Revelo.

Además, es segura la fecha del Festival Nanino Díaz Cutillas, previsto para la noche del 12 de septiembre. Este gran evento folclórico contará, como viene siendo norma, con representación de las ocho islas. Alguna agrupación se espera que pueda tener protagonismo en la romería tradicional con baile del día posterior.

120 puestos de artesanos

De la 36ª Feria Insular de Artesanía se avanzó que se contará con unos 120 puestos, en el marco de un recinto de 10.000 metros cuadrados de superficie. Operará en la tarde del 10 de septiembre. Del 11 al 15 de septiembre, los puestos se abrirán a las 10.30 horas, con presencia hasta las 21.30 horas. El 5 de septiembre se abrirá el plazo para tomar parte en los talleres formativos.

Este año la representación de artesanos de fuera de España será una delegación estadounidense, procedente de Texas, como parte de los actos de acercamiento de Lanzarote con la ciudad de San Antonio. En 2026 la representación forastera deberá corresponder a Uruguay, avanzó el presidente del Cabildo, quien está protagonizando la oportuna negociación. La delegación exterior de 2024 vino desde Cabo Verde. Y en 2023, desde Chile.