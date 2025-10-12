El Cabildo empleará 6,45 millones de euros para limpiar sus instalaciones Adjudicados al fin los cinco lotes contenidos en una licitación que se viene arrastrando desde el pasado año. Resta la firma de los contratos

José R. Sánchez López Arrecife Domingo, 12 de octubre 2025, 22:34

El Cabildo al fin ha podido llevar a buen puerto el proceso destinado a contratar la limpieza de todas sus instalaciones repartidas entre los siete municipios. En conjunto, para un periodo de cuatro años, se deberá hacer frente a un desembolso de 6,45 millones de euros, una vez decididas las oportunas adjudicaciones. Restan las firmas de los contratos, que se espera puedan acontecer antes de que acabe el ejercicio.

Un primer lote guarda relación con la sede central cabildicia. Este contrato, tras analizarse la media de opciones planteadas en el conjunto del procedimiento, se ha decidido que quede bajo la responsabilidad de Samyl Facility Services. Se tendrá que hacer un pago por las prestaciones a recibir por valor de 1,23 millones de euros, con ahorro de casi un cuarto de millón de euros en relación al presupuesto de salida.

El segundo lote tiene que ver con la Ciudad Deportiva Lanzarote y otras instalaciones de similar porte. Se pagarán 1,52 millones de euros a Lirecan Servicios Integrales, con ahorro en consecuencia de casi 300.000 euros.

El tercero está relacionado con la Biblioteca Insular y otras dependencias de rango cultural. Se ha decidido confiar en la misma entidad escogida para el segundo lote. Se abonarán en este caso 1,23 millones de euros; por debajo del millón y medio de euros marcado como punto de partida.

El cuarto lote está relacionado con la Escuela de Turismo y anexos. La limpieza será cosa de la misma entidad escogida para el primero de los lotes. Por cuatro años de prestaciones se e abonarán menos de 839.000 euros; por debajo del millón de euros establecido en la propuesta inicial.

El quinto tiene que ver con recintos de carácter social, siendo el de mayor enjundia. Se ha decidido en este apartado confiar en Limcamar, según consta en la documentación oficial de muy reciente difusión pública. Se abonarán 1,63 millones de euros, con ahorro también notable en este apartado, pues de salida se rozaba la cota de 2 millones de euros.

Antes de decidirse, los técnicos valoraron propuestas de Capross 2024, Activa Lanzarote GDMA y Lumar Mantenimiento.

Recurso por taras graves

Cabe recordar que este procedimiento se estrenó en fechas finales de 2024, tras antes haberse tenido que anular una licitación con la misma finalidad, por una tara en materia económica. La anterior convocatoria contaba con un presupuesto de 7,4 millones de euros. Quedó sin efecto por un recurso de Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, organización que observó fallos graves en los pliegos básicos del concurso cabildicio.